«كهرباء دبي» تؤكد أهمية التواصل مع الشباب لتعزيز تمكينهم

أثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تميز شباب الهيئة ومواصلتهم تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات.

وأشاد بحرص الشباب على الاستفادة من الفرص التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي لتفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع أعضاء مجلس شباب الهيئة للاطلاع على أبرز محطات المجلس خلال العام 2024، والاستماع إلى آراء الشباب ومتطلباتهم وطموحاتهم وحلولهم المبتكرة.

وأضاف معالي الطاير: «نحرص على مد جسور التواصل بين الأجيال، وإتاحة الفرص أمام الشباب للنقاش والاتصال مع صنّاع القرار، وتشجيعهم على طرح الأفكار المبتكرة واكتساب مهارات المستقبل.

وبفضل مسيرة تمكين الشباب التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة، بات شبابنا أنموذجاً يُحتذى في تحمل المسؤولية والعمل الدؤوب والطاقات المبدعة التي لا تعرف سقفاً لطموحاتها.

وقد أصبح شباب الهيئة شريكاً أساسياً لجهودنا الهادفة إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

من جهتها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي نجاحات شباب الهيئة ثمرة توجيهات الإدارة العليا وثقتها في إمكانات الشباب وقدراتهم على تحويل التحديات إلى فرص، ونسعى في المجلس إلى ترجمة تطلعاتهم وتوفير الأدوات اللازمة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي».

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2024، نظم مجلس شباب الهيئة 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، و7 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 11 منتدى ومؤتمراً عالمياً. وفي الربع الأول من عام 2025، عمل المجلس على مبادرات منوعة.

شراكات عالمية

من جهة أخرى تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي بناء شراكات عالمية والتعاون مع قادة القطاع لتعزيز رؤية دبي بأن تصبح مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار، حيث استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

مؤخراً وفداً رفيع المستوى من شركة إيتون بقيادة عمر زائر، الرئيس المقبل للشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وضم الوفد أوليفييه ليونيتي، النائب التنفيذي للرئيس والمدير المالي، وماري كيم إلكينز، نائب الرئيس الأول – الضرائب.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وشهد الاجتماع مباحثات حول فرص تعاون إيتون، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الطاقة، مع هيئة كهرباء ومياه دبي.