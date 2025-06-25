سعيد الطاير لــ«البيان»: «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» يسجّل 117 مليون ساعة عمل

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سجل أكثر من 117 مليون ساعة عمل منذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

مشيراً إلى أن ساعات العمل توزعت على مختلف مراحل المشروع، حيث سجلت المرحلة الأولى والثانية أكثر من 4 ملايين ساعة، بينما بلغت ساعات العمل في المرحلة الثالثة أكثر من 19 مليون ساعة، وأما المرحلة الرابعة.

فاستحوذت على النصيب الأكبر بواقع أكثر من 74 مليون ساعة، في حين سجلت المرحلة الخامسة أكثر من 9 ملايين ساعة، والسادسة أكثر من 11 مليون ساعة عمل.

وقال إن الهيئة تواصل التزامها بأعلى المعايير والمواصفات المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى أن جميع مشاريع الهيئة تعكس التزامها برؤية القيادة الرشيدة نحو الاستدامة والحياد المناخي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتتم مراقبة ظروف العمل في مشروعات الهيئة وفقاً للقوانين والتشريعات الحكومية الرسمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف، إن الهيئة تعمل على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين، من خلال برامج تدريبية وتوعوية متقدمة، وتوفير الموارد والتقنيات اللازمة، لضمان بيئة عمل صحية وآمنة تسهم في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على الصحة العامة.

مساهمة

ولفت إلى أن تنفيذ المرحلة الـ7 من المجمع سيؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية من نحو 5,000 ميجاوات إلى 7,260 ميجاوات، وسيسهم في رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بدبي إلى 34 %، متجاوزة بذلك الأهداف المحددة، إضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 ملايين طن إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.