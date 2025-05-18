رئيس الدولة: الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بتحالف استراتيجي متعدد الأبعاد وصداقة تاريخية

دونالد ترامب: الإمارات بلد مذهل ومحمد بن زايد رجل رائع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بتحالف استراتيجي متعدد الأبعاد وصداقة تاريخية ممتدة.

وقال سموه في فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إنستغرام»: «إنه على مدى أكثر من خمسين عاماً ترتبط دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية بتحالف استراتيجي متعدد الأبعاد وصداقة تاريخية ممتدة».

وتابع سموه: «أنا واثق بأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير كبير في مستقبل علاقات البلدين»، معبراً سموه عن سعادته بالزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما قال سموه: «حريصون على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة وتقويتها لمصلحة البلدين والشعبين»، مضيفاً سموه مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «إن وجودكم هنا يا فخامة الرئيس يؤكد أن هذا الحرص متبادل».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد دوّن عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، بأن سموه أجرى في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب تمحورت حول تعزيز الشراكة الإماراتية - الأمريكية من أجل المستقبل خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وقال سموه: «ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقة تحالف استراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاماً، تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، والإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع».

بلد مذهل

وأشاد الرئيس الأمريكي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال ترامب في فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس»: «بلد مذهل ورائع، وأنتم تعرفون طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط بلدينا».

كما أوضح: «لدينا الآن، على ما أعتقد، ما يزيد على 10 تريليونات دولار من الاستثمارات، ومع إضافة 1.4 تريليون دولار، نتجاوز هذا الرقم بسهولة.

نحن نقدر كثيراً ثقتكم واستثماركم، وهو أكبر استثمار قمت به على الإطلاق».

وقال ترامب، واصفاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله: «إنه رجل رائع، وشرف لي أن أكون معكم».

وأضاف: «اتفقت الدولتان على تمهيد الطريق أمام الإمارات لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً في العالم من شركات أمريكية في صفقة ضخمة، هذه الصفقة ستدر مليارات الدولارات من العائدات، وستسرّع من خطط الإمارات لتصبح لاعباً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي».

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