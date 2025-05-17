دراسة لـ"تريندز": زيارة ترامب شراكة إستراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

أكدت دراسة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025، مثلت تحولاً إستراتيجياً في العلاقات الخليجية-الأمريكية، وأعطت دفعة قوية للشراكة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وحللت الدراسة، التي أعدتها إدارة البحوث في المركز، تحت عنوان "قراءة تحليلية في مضامين ونتائج زيارة الرئيس ترامب الخليجية"، المضامين الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية للزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت مناقشات معمقة حول ملفات حيوية للطرفين، من بينها تعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية-الأمريكية، وتنسيق سياسات الطاقة، ومستقبل المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية، وتوقيع صفقات دفاعية ضخمة، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية ملحة مثل حرب غزة، والملف السوري، والاتفاقيات الإبراهيمية، وتداعيات حرب أوكرانيا على المنطقة.

وسلطت الدراسة الضوء على الصفقات الاقتصادية الضخمة التي أُعلنت خلال الزيارة، مؤكدة أنها تعكس عمق الروابط الاقتصادية الخليجية-الأمريكية، وتؤكد التطلعات التنموية الطموحة للدول الخليجية في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

وخلصت الدراسة إلى أن زيارة ترامب تمثل فرصة تاريخية لتعزيز التحالف الإستراتيجي الخليجي-الأمريكي، وتطوير القدرات التكنولوجية للدول الخليجية، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية. وأكدت الدراسة أن الشراكة الخليجية-الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة والعالم.