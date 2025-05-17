ترامب: الإمارات بلد رائع وفخور بزيارتي هذا البلد العظيم

ثمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن سموه رجل رائع وأنه فخور بزيارته لهذا البلد العظيم.

وأكد الرئيس الأميركي أن الإمارات ستصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونشر الرئيس الأميركي فيديو عبر منصة إكس تضمن مقتطفات من زيارته للإمارات وعلق فيه قائلاً: الإمارات بلد مذهل ورائع، وأنتم تعرفون طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط بلدينا، لدينا الآن، على ما أعتقد، ما يزيد على 10 تريليونات دولار من الاستثمارات، ومع إضافة 1.4 تريليون دولار، نتجاوز هذا الرقم بسهولة.

وقال : سموكم (صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد) رجل رائع، وشرف لي أن أكون معكم.

وأضاف: اتفقت الدولتان على تمهيد الطريق أمام الإمارات لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورًا في العالم

من شركات أميركية في صفقة ضخمة، هذه الصفقة ستدر مليارات الدولارات، وستسرّع، من خطط الإمارات لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إنه إنجاز رائع وأنا فخور جدًا بزيارتي لهذا البلد العظيم.