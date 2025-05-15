ترامب: محمد بن زايد قائد عظيم ورائع

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، قبيل زيارته للإمارات، اليوم، مؤكداً أن سموه قائد عظيم ورائع.

وفي مقابلة تلفزيونية، على هامش زيارته لقطر قال دونالد ترامب: "سنتوجه إلى دولة الإمارات، بعد قليل، وهي دولة بقيادة رجل عظيم ورائع، ولديهم الكثير من القادة الرائعين والموهوبين في هذه المنطقة من العالم".

وسيصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ظهر اليوم، إلى دولة الإمارات ضمن جولته الخليجية، بعد محطتي المملكة العربية السعودية وقطر .

وتنظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقدير واحترام كبيرين إلى التوجهات السياسية الإماراتية، وتدفع نحو علاقات أوثق معها، خاصة مع الدور المؤثر الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز أسس الاستقرار والأمن في المنطقة، سواء لانخراطها الفاعل في جهود حل أزمات وقضايا المنطقة المختلفة، أو لمشاركتها في مختلف الجهود الإقليمية والدولية التي تتصدى لمصادر الخطر التي تهدد الأمن العالمي.

شراكة قوية

وتستمر الشراكة القوية والعلاقة الأخوية المترابطة التي تجمع بين الإمارات وأمريكا، مع زيارة دونالد ترامب، ثاني رئيس أمريكي يزور الدولة بعد زيارة جورج دبليو بوش في 2008.

حيث تجسّد العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً راسخاً للتعاون والاحترام المتبادل، قائماً على عقود طويلة من التعاون البنّاء، وممتداً إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وتكتسب زيارة الرئيس الأمريكي للإمارات أهمية خاصة مع تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف في ظل الدور الإقليمي المؤثر الذي تلعبه دولة الإمارات في اتجاه تكريس أسباب الاستقرار والأمن في المنطقة ومشاركتها الفاعلة في التحرّكات الإقليمية والعالمية التي تسير في هذا الاتجاه.

وينظر العالم إلى العلاقات بين الإمارات وأمريكا بصفتها مرتكزاً أساسياً لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسّلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن ثم فإنها تمثل فرصة مهمة للتشاور حول مجمل هذه القضايا، والبحث في إيجاد حلول فاعلة لها.

تقدير أمريكي

وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وأمريكا تطوراً ونمواً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين الصديقين ورؤاهما حيال نبذ النزاعات والبحث عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

لذلك فإنها تدفع نحو علاقات أوثق معها، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه «قائد عظيم». ما يعكس مدى التقدير الذي تحمله الإدارة الأمريكية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ومدى حرصها على التفاعل المباشر على أعلى المستويات.