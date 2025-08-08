الإمارات وروسيا.. 5 عقود من التعاون البنّاء والعمل المشترك

بوتين: روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع الإمارات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وإمكانات تطويرها على جميع المستويات.

إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض سموه والرئيس الروسي، خلال جلسة المحادثات التي عقداها أمس في الكرملين، مسارات تطور التعاون الإماراتي - الروسي.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية - الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم.

وقال سموه: «نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة جميع الدول وشعوبها».

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال لقائنا في موسكو، بحثت مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والعمل المشترك لتعزيزها بما يخدم تطلعاتنا التنموية المشتركة. نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة جميع الدول وشعوبها».

من جانبه أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات.