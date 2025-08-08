رئيس الدولة : العلاقات الإماراتية الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وإمكانات تطويرها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محادثات

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس فلاديمير بوتين، أمس، في الكرملين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى روسيا الاتحادية.

واستعرض سموه والرئيس الروسي خلال الجلسة مسارات تطور التعاون الإماراتي ـ الروسي، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء والطاقة، وغيرها من الجوانب التي تخدم أولويات التنمية في البلدين، انطلاقاً من حرصهما على مواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن العلاقات الإماراتية الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود.

مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم.

قضايا

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي خلال الجلسة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وفي هذا السياق أكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم، بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية لمختلف النزاعات والصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق الجانبان إلى أهمية القمة العربية – الروسية التي تعقد خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز علاقات روسيا مع العالم العربي.

واستعرض سموه والرئيس الروسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما جدّد صاحب السمو رئيس الدولة شكره وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل عمليات الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي شملت أكثر من أربعة آلاف أسير، مؤكداً استعداد الإمارات لبذل أي جهد إضافي في هذا الشأن الإنساني.

تقدير

من جانبه، رحب الرئيس فلاديمير بوتين بصاحب السمو رئيس الدولة في روسيا معرباً عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات، وتسفر عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الإماراتي - الروسي يشهد نمواً ملحوظاً، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.وأقام الرئيس الروسي مأدبة غداء تكريماً لسموه والوفد المرافق.

وحضر جلسة المحادثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة.

ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار.

ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، كما حضرها من الجانب الروسي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى الكرملين في وقت سابق، حيث كان في استقباله الرئيس الروسي، وتم عزف السلام الوطني للبلدين، وصافح سموه كبار مستقبليه، فيما صافح الرئيس الروسي الوفد المرافق لسموه.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ترحيب

ورافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء روسيا، طائرات عسكرية ترحيباً وتحية لسموه.وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، وصافح مستقبليه من كبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة موسكو في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى روسيا، حيث رافقت طائرة سموه طائرات عسكرية خلال مغادرته الأجواء الروسية تحية لسموه.

محمد بن زايد: نهج الإمارات ثابت في العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم

علاقاتنا مع روسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من 5 عقود

بوتين: روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع الإمارات

تعاون البلدين يشهد نمواً ملحوظاً خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

محمد بن زايد وبوتين يستعرضان مسارات التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء والطاقة

شددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»

سموه يشكر بوتين لتسهيل وساطة الإمارات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا