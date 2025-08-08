محمد بن زايد : الإمارات تواصل دعم التعاون لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج الإمارات الراسخ والمتواصل يتمثل بدعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال، أمس، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خلال لقائنا اليوم في موسكو، بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والعمل المشترك لتعزيزها بما يخدم تطلعاتنا التنموية المشتركة.

نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة جميع الدول وشعوبها».