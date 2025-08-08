الإمارات وروسيا تعززان الشراكة في المجالات الحيوية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية «اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار»، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا الاتحادية.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومن الجانب الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية.

وتعد «اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار» بين الإمارات وروسيا خطوة مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي - والذي يضم في عضويته كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

إضافة إلى روسيا، فيما توفر إطاراً ثنائياً خاصاً للتعاون مع روسيا، يركز على الخدمات والاستثمار بما يشمل مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية وغيرها.

كما وقع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وأندريه نيكيتين، وزير النقل الروسي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري بين الجانبين.