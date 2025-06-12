5 مشاريع جديدة تنفذها «طرق دبي» خلال الشهر الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 5 مشاريع جديدة خلال الشهر الجاري، تتنوع بين تحسينات وتعديلات مرورية وإضافة حارات جديدة في بعض طرق الإمارة، وتهدف المشاريع الجديدة لتحسين الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات والازدحام على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن قائمة المشاريع لشهر يونيو تضمنت إجراء تعديلات مرورية على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، وتنفيذ تحسينات مرورية في منطقة مرسى دبي.

كما تتضمن القائمة تنفيذ تعديلات مرورية على شارع الميدان بالاتجاهين خلال الأسبوع المقبل، وإضافة حارة جديدة على شارع دبي العين بالاتجاه إلى دبي بالقرب من مدينة هند، والتي سيتم البدء في تنفيذها في 21 يونيو الجاري، فيما ستبدأ الهيئة يوم 29 الشهر الجاري في تنفيذ تعديلات مرورية على مدخل قرية جميرا الدائرية على شارع حصة.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل مستمر لتعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها بتعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

وأكدت الهيئة أن تطوير البنية التحتية والتحسينات في شبكات الطرق لا يتعلق بتخفيف الازدحام، فقط، بل بتوفير الوقت والجهد لدى مستخدمي الطريق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل من خلال تطوير التصاميم الهندسية، وتوسعة الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الداعمة مثل الإشارات الذكية وأنظمة التحكم المروري وجسور المشاة، حيث تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة التنقل من خلال توفير طرق بديلة، وتحسين الربط بين المناطق الرئيسية، ما يسهل الوصول إلى الوجهات الحيوية ويخفف الضغط على الطرق المزدحمة.

على صعيد متصل، نظّمت هيئة الطرق والمواصلات، ندوة حصرية حول التكنولوجيا المالية، ركّزت من خلالها على مستقبل التمويل الرقمي وبناء منظومة دفع سلسة ومتكاملة.

وجاءت الندوة تحت شعار: «تقنيات التكنولوجيا المالية في طرق دبي: ما بعد التنقل»، وجمعت نخبة من القادة والخبراء من المصرف المركزي، وقطاعات المال، والتكنولوجيا، والنقل.

وسلّطت الندوة الضوء على التقاطع المحوري بين التكنولوجيا المالية والتنقل، مؤكدة التزام الهيئة بالابتكار ودورها في رسم ملامح مستقبل حلول تنقل ذكية وسلسة يتصدّر المتعامل محور اهتماماتها.

وقال محمد يوسف المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: رؤيتنا تتجاوز بناء البنية التحتية؛ فنحن نعمل على إنشاء منظومة تنقل ذكية وسلسة، مدعومة بحلول تكنولوجيا مالية متقدمة، ومن خلال استثمارات وشراكات استراتيجية، نسعى من خلالها إلى قيادة التحوّل نحو مستقبل أكثر ذكاء، خالٍ من التعاملات النقدية، ويركّز على المتعامل، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي الشاملة التي تنتهجها دبي.

واستُهلّت الجلسات التفاعلية في الندوة بعرض قدّمه صلاح الدين محمد المرزوقي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، بعنوان: «تبسيط تجربة المتعاملين في التنقل وما بعده: تحوّل نول إلى التكنولوجيا المالية».

وقد شارك بول كيروز، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية في المصرف المركزي لدولة الإمارات، في الندوة برؤاه حول المبادرات، التي يقودها المصرف لتعزيز الاقتصاد غير النقدي ودعم منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة.

كما استعرض جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، أمام الحضور، كيفية تحوّل قطاع المدفوعات في الدولة من خلال برنامج البطاقات الوطنية «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني،».

واستعرض محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة فوز (Fuze)، الدور التحويلي للعملات المستقرة (Stablecoins) والعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية (CBDCs) ضمن منظومة المدفوعات الرقمية.

وتضمّن برنامج الندوة أيضاً جلسة نقاشية حوارية ثرية تناولت العوامل الأساسية اللازمة لإنشاء منظومة ناجحة في مجالي التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية.

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