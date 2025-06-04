«طرق دبي» تعلن عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل بطول 15 كم

وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50 %، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وروعي في هذه المشاريع إضفاء العناصر الإبداعية والجمالية، من خلال تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والساحات (البوليفارد).
والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تضم العديد من المرافق العصرية السياحية تشمل الشواطئ والفنادق والمطاعم الفاخرة والمناطق السكنية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.
6 تقاطعات
كما يتضمن تطوير ستة تقاطعات على شارع الوصل مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، وأم عمارة، والعروبة، والصفا، وذلك بتنفيذ خمسة أنفاق بطول إجمالي 3850 متراً، حيث سيجري تنفيذ أعمال تحسينات على تقاطع شارع الوصل مع شارع الثنية.
وتنفيذ نفق باتجاه واحد على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة بسعة ثلاثة مسارات، يتفرع منه مساران بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، ومساران في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع أم سقيم، بطاقة استيعابية قدرها 4500 مركبة في الساعة.
إضافة إلى نفق على شارع أم الشيف، بسعة مسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، بطول 750 متراً، وطاقة استيعابية قدرها 3200 مركبة في الساعة.
كما يشمل المشروع تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع أم عمارة بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 700 متر، وطاقة استيعابية 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
كما يشمل تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، بطول 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
كما يشمل المشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتنفيذ تحسينات سطحية على خمسة تقاطعات على شارع جميرا مع تحديث نظام تشغيل الإشارات الضوئية.
أم سقيم ـ القدرة
وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة.
ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، وسيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية.
كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.
وتنفيذ تحسينات سطحية على التقاطع، ويشمل كذلك إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه.
كما يشمل تنفيذ وصلتين مجسرتين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة.