«طرق دبي» تعلن عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل بطول 15 كم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مشروعاً متكاملاً لتطوير شارع الوصل، من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، يتضمن تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً.

وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50 %، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي مشروع تطوير شارع الوصل، في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، تشمل أيضاً تطوير شارعي أم سقيم والصفا.

وروعي في هذه المشاريع إضفاء العناصر الإبداعية والجمالية، من خلال تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والساحات (البوليفارد).

والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تضم العديد من المرافق العصرية السياحية تشمل الشواطئ والفنادق والمطاعم الفاخرة والمناطق السكنية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.

6 تقاطعات

وأضاف الطاير: يتضمن المشروع، تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم، حتى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، حيث سيجري توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه.

كما يتضمن تطوير ستة تقاطعات على شارع الوصل مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، وأم عمارة، والعروبة، والصفا، وذلك بتنفيذ خمسة أنفاق بطول إجمالي 3850 متراً، حيث سيجري تنفيذ أعمال تحسينات على تقاطع شارع الوصل مع شارع الثنية.

وتنفيذ نفق باتجاه واحد على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة بسعة ثلاثة مسارات، يتفرع منه مساران بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، ومساران في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع أم سقيم، بطاقة استيعابية قدرها 4500 مركبة في الساعة.

إضافة إلى نفق على شارع أم الشيف، بسعة مسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، بطول 750 متراً، وطاقة استيعابية قدرها 3200 مركبة في الساعة.

كما يشمل المشروع تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع أم عمارة بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 700 متر، وطاقة استيعابية 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وأوضح معاليه أن المشروع يشمل تنفيذ نفق باتجاه واحد، على تقاطع شارع الوصل مع شارع العروبة، بالاتجاه إلى شارع جميرا، بطول 625 متراً، وبسعة مسارين، بطاقة استيعابيه 1400 مركبة في الساعة.

كما يشمل تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، بطول 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

كما يشمل المشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتنفيذ تحسينات سطحية على خمسة تقاطعات على شارع جميرا مع تحديث نظام تشغيل الإشارات الضوئية.

أم سقيم ـ القدرة

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع الوصل، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة، وتشمل تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، الذي يسهم عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة.

ويشمل المشروع تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل.

ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، وسيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية.

كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.

كما يشمل المشروع أيضاً تنفيذ جسرين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ زايد، لإلغاء حركات التداخل المروري على التقاطع الحالي، وسيجري إنشاء نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل الأول، يخدم الحركة المرورية القادمة من منطقة البرشاء، باتجاه شارع الشيخ زايد.

وتنفيذ تحسينات سطحية على التقاطع، ويشمل كذلك إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه.

كما يشمل تنفيذ وصلتين مجسرتين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة.

مطر الطاير:

تطوير 6 تقاطعات عبر تنفيذ 5 أنفاق بطول 3850 متراً

توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 12.000 مركبة بالساعة

ممرات للمشاة ومسار للدراجات الهوائية وساحات ومساحات حضرية