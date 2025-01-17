«طرق دبي»: الخط الأزرق و«دبي ووك» من أكبر مشاريع الهيئة الاستراتيجية في 2025

أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مشروعي «دبي ووك» والخط الأزرق لمترو دبي من أبرز المشاريع، التي ستبدأ الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري.

حيث يهدف «دبي ووك» لتحويل الإمارة لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى الإمارة، من خلال تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، فيما يهدف الخط الأزرق لمترو دبي إلى ربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية بشبكة قطارات مترو دبي.

معايير الاستدامة

وقالت موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، في هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إن الهيئة تنفذ خلال العام الجاري عدداً من المشاريع الكبرى والمستدامة، أبرزها مشروعا «دبي ووك»، والخط الأزرق لمترو دبي.

حيث سيتم الانتهاء المرحلة الأولى من مشروع دبي ووك، خلال العامين المقبلين، فيما ستبدأ الأعمال في الخط الأزرق لمترو دبي في أبريل المقبل، وتشغيله في 2029. وأوضحت أن الهيئة تحرص على تبني أفضل التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مشاريعها، وتطبق أعلى معايير الاستدامة، للحفاظ على البيئة وجودة المشاريع.

مشيرة إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يحدد له عمر افتراضي تشغيلي، ولا يمكن استمراريته بجودته وكفاءته دون وجود برامج للصيانة الدورية وخطط للتنبؤ بأعمال الصيانة، التي باتت تحدد من قبل الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الهيئة تمتلك خبرات تراكمية في تنفيذ المشاريع وإدارتها، والتي تديرها من خلال محفظة المشاريع، التي يتم فيها متابعة المشروع من مرحلة التصميم، وحتى آخر يوم من عمره الافتراضي، حيث تتولى المحفظة قياس أثر المشروع ومدى تحقيقه المستهدف بناء على اعتبارات عديدة، منها آراء المتعاملين ورضاهم عن المشروع.

لافتة إلى أن إدارة المشاريع بهذه الخبرات أسهمت في إطالة العمر الافتراضي للمشاريع، وتمتعها بكفاءة عالية على الرغم من مرور أعوام طويلة على تنفيذها، وعلى سبيل المثال مترو دبي بالرغم من مرور 15 عاماً على تشغيله إلا أنه ما زال يتمتع بكفاءة عالية سواء من ناحية طريقة العمل أو نظافة عربات المترو، التي ما زالت بحالتها شبه الجديدة.

مواكبة التكنولوجيا

وذكرت أن المشاريع الريادية في إمارة دبي بشكل عام، والمشاريع التي نفذتها الهيئة منذ تأسيسها بأفضل الممارسات بشكل خاص، كانت محل إعجاب وتقدير الكثير من مديري المشاريع، الذين حرصوا على المشاركة في منتدى دبي للمشاريع، الذي تنظمه الهيئة للعام العاشر على التوالي، بالشراكة مع معهد إدارة المشاريع.

مشيرة إلى أنه عندما انطلق منتدى إدارة المشاريع كان عمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي لا يتخطى 9 أعوام، وتمكنت بعمرها الحديث من استقطاب كبار المهتمين في إدارة المشاريع من داخل الدولة وخارجها، الذين حرصوا على المشاركة في المنتدى، للتعرف على آلية إمارة دبي في إدارتها للمشاريع، والحفاظ عليها بكفاءة عالية كمترو دبي، الذي أنجز في توقيته على الرغم من مرور العالم حينها بأزمة عالمية خانقة أدت لتعثر العديد من المشاريع.

حرص

وأوضحت المري أن الهيئة حريصة على مواكبة التكنولوجيا في مشاريعها لتطويرها وإدارتها بكفاءة، حيث تقوم عند تنفيذ كل مشروع جديد بالتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال كأنظمة الطرق والقطارات، وما تتميز بها من تقنيات وذكاء اصطناعي، ودراسة كيفية الاستفادة من هذه الأنظمة الحديثة وتماشيها مع الأنظمة القائمة، مشيرة إلى أن مواكبة التكنولوجيا لا تعني الاستثمار في النظام دونما تحديثه.

وأشارت إلى أن كثيراً من الأشخاص ينظرون للذكاء الاصطناعي بأنه بديل للإنسان في الوظائف، ولا يدركون أن الذكاء الاصطناعي هو أداة يمكن أن يستخدمها الشخص لتنظيم وقته بطريقة أفضل لإدارة المشاريع، وتطوير العمل بطريقة مختلفة.

حيث إن الذكاء الاصطناعي يقدم الخيارات، ولكن ليس بإمكانه اتخاذ القرار، لافتة إلى أن مواكبة التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية لإدارة المشاريع وتطويرها، والمحافظة على كفاءتها، وخلاف ذلك هو هدر للمال والوقت والكوادر.