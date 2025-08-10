شباب «كهرباء دبي».. دعم المسؤولية المجتمعية بترسيخ ثقافة التطوع

توطيد أواصر المجتمع الإماراتي الأصيل وحماية الموارد وتعزيز جودة الحياة

يحرص مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم المسؤولية المجتمعية للهيئة ودفع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني بين موظفيها.

ويسجل شباب الهيئة إقبالاً إيجابياً ومضطرداً على الاستفادة من الفرص التي توفرها الهيئة والمجلس لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع وتعميق مساهمتهم في العمل التطوعي والمجتمعي.

وانسجاماً مع «عام المجتمع» في الدولة تحت شعار «يداً بيد»، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تحرص الهيئة على تجسيد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين جميع أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، ليواصلوا مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة.

وإلى جانب استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لأداء دورهم الرائد في مجال تحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني وانتقال الطاقة، تلتزم الهيئة بإعداد جيل متمسك بقيمه وهويته، وحريص على توطيد أواصر المجتمع الإماراتي الأصيل وحماية الموارد والبيئة وتعزيز جودة الحياة ومواصلة مسيرة بناء الوطن بثقة وكفاءة.

وتفخر بشباب الهيئة الذين لا يتوانون عن دعم جهودها لدفع مسيرة التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ترسيخ القيم

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «بدعم من الإدارة العليا في الهيئة، ننظم الفعاليات الهادفة إلى إلهام الشباب وتحفيزهم وتأهيلهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي مستدام، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء والتلاحم المجتمعي.

وقد أثمرت جهودنا تعزيز روح المبادرة بين شباب الهيئة وتوسيع مشاركتهم في خدمة المجتمع، ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة.

ويثبت إقبال الشباب على المبادرات التطوعية والمجتمعية عمق وعيهم وحسهم الوطني، وقدرتهم على الاضطلاع بدورهم البنّاء، ورد الجميل للمجتمع والوطن».

مبادرات

بدوره، قال عيسى الزرعوني عضو مجلس شباب الهيئة: «تسهم المبادرات التطوعية والمجتمعية التي ينظمها مجلس شباب الهيئة في صناعة التغيير الإيجابي داخل المجتمع، ومنحنا الفرصة لترجمة قيم العطاء والانتماء إلى أفعال ملموسة.

ونستشعر حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة وتلاحماً.

تمكين الهيئة لنا يعزز مهاراتنا، ليس هذا فحسب وإنما يمنحنا أيضاً منصة حقيقية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الخاصة بعام المجتمع».

مشاركة

من ناحيتها، قالت حمدة الفلاسي، عضو مجلس شباب الهيئة: «تزامناً مع عام المجتمع، تشكل مشاركتنا في المبادرات المجتمعية تذكيراً عميقاً بقوة التعاطف وأثر العطاء المستدام.

ومن خلال أعمال مؤثرة وهادفة، نسعى لتقديم الدعم ونشر الإيجابية.

ونفخر، كأعضاء في مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بالمساهمة في دعم جهود الهيئة وتجسيد التزامها الحقيقي بخدمة المجتمع وإحداث فرق إيجابي».

وشارك مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي في المبادرة الرمضانية «فطوركم علينا وسلامتكم أولويتنا»، التي نظمها مجلس دبي للشباب بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة 10 جهات حكومية، حيث تم توزيع 4620 وجبة إفطار على السائقين في دبي.

وهدفت المبادرة إلى تعزيز مفاهيم السلامة المرورية، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية خلال الشهر الفضيل.

احتفى مجلس الشباب بالفائزين في النسخة الثالثة من مبادرة «شبابنا فخرنا» التي أطلقها المجلس لتسليط الضوء على الموظفين الشباب، وتكريم الرواد الشباب في مجال العمل التطوعي والمجتمعي والإنساني.

مبادرة «فرحة عيد»

شارك مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي في مبادرة «فرحة عيد» التي أطلقها مجلس التوازن بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف دعم الأسر المتعففة وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك.

وقام شباب الهيئة بتجهيز صناديق تحتوي على مستلزمات العيد، لتوزيعها على الأسر المتعففة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

زيارة أطفال مستشفى الجليلة

زار مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي الأطفال المرضى في مستشفى الجليلة لزرع الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال ورفع معنوياتهم.

وقدم المتطوعون الشباب الهدايا للأطفال وشاركوهم التجارب التفاعلية لتعزيز التواصل المجتمعي والروابط المشتركة.

ورش إبداعية

كما نظم مجلس شباب الهيئة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي عدداً من الورش الفنية على هامش النسخة الـ13 من مهرجان سكة للفنون والتصميم والتي أقيمت في حي الشندغة التاريخي.

وشارك 38 شاباً وشابة من الهيئة في الورش لتطوير مهاراتهم في الفنون المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل ومنها فن النحت، والزخارف الهندسية الإسلامية والنقوش الخشبية على الأبواب الإماراتية، والرسم المائي التجريدي للشعاب المرجانية، وتحضير الحلوى.

كما نظم مجلس شباب الهيئة خلال اليوم العالمي لمهارات الشباب 2025، ورشة عمل إبداعية بالتعاون مع استوديو «يدوي» للسيراميك حول صناعة الفخار.

وجاءت الورشة في إطار جهود المجلس لإكساب الشباب مهارات جديدة، وتشجيعهم على خوض تجارب إبداعية وفنية جديدة، وتعزيز روح الإبداع لديهم، وتوطيد أواصر العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ الولاء الوظيفي.

ونظم المجلس أيضاً ورشة تفاعلية بالتعاون مع مايكروسوفت لتوسيع معارف موظفي الهيئة الشباب حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نظم مجلس شباب الهيئة رحلة تفاعلية إلى حديقة مشرف لتعزيز مفهوم «الحياة المستدامة» وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي ورياضي.

وضمن فعاليات «المخيم الصيفي 2025» التي نظمها «فرجان دبي» و«خدمة الأمين»، أقام مجلس الشباب سلسة من ورش التوعية في مختلف مدارس دبي لرفع مستوى وعي الطلاب حول سبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.