«كهرباء دبي» تمكّن أفراد المجتمع من أداء دورهم البيئي والتطوعي

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي منذ أعوام بتنظيم فعاليات وحملات بيئية لزراعة أشجار القرم، وتنظيف شاطئ محمية جبل علي البحرية بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، بمشاركة موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفين من بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. وتسهم هذه الحملات في تحسين نوعية المياه وموائل الحياة البحرية في المحمية، وزيادة أشجار القرم التي تعتبر خزانات طبيعية للكربون.

ولفت متطوعون مشاركون في الحملات البيئية التي تنظمها الهيئة إلى دورها البيئي الإيجابي، وتشجيعهم على أداء مسؤولياتهم البيئية والتطوعية، وتوفير الفرصة أمامهم للمساهمة في إحداث أثر إيجابي مستدام. وأكد المشاركون أن الهيئة تعتبر من أبرز المؤسسات التي تأخذ على عاتقها دفع الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤولياتهم البيئية والمجتمعية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة البيئية.

وقالت نور إبراهيم سعد، مهندس أول – قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «كانت تجربة تنظيم فعالية زراعة أشجار القرم وتنظيف الشاطئ في محمية جبل علي البحرية مليئة بالإنجازات والتشويق، وتطلبت تنسيقاً دقيقاً بين المتطوعين والموظفين، وواجهنا تحديات مثل تقلب الطقس لكن الجهود المشتركة أثمرت نجاحاً كبيراً حيث جمع المشاركون النفايات من الشاطئ وزرعوا أشجار القرم بحماس، ما يدعم جهود استعادة النظام البيئي وتعزيز الوعي البيئي.

وقال جعفر أيابالي، فني كهرباء أول – قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «سعدت برؤية التزام الهيئة بالاستدامة البيئية، حيث ساهمت هذه المبادرة في حماية شواطئنا الجميلة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئات الطبيعية والحياة الفطرية.

بدورها، قالت نورة محمد حميد راشد السويدي، مهندس أول – قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة: «حظيت بتجربة متميزة بتطوعي من جديد في حملة زراعة أشجار القرم وتنظيف شاطئ محمية جبل علي البحرية».