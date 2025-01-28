مسؤولون: القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع متماسك ومزدهر

أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، يجسد رؤية القيادة واهتمامها ببناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وأشار معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى أهمية تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء والتعاون بين جميع أفراد وفئات المجتمع.

حيث يعتبر المجتمع المتماسك حجر الأساس للتنمية الشاملة، كما تؤكد هذه المبادرة مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش بين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، حيث تحتضن الدولة نحو 200 جنسية، يعيشون في مجتمع متلاحم يسوده التسامح والاحترام والمساواة.

وقال: «تعد خدمات هيئة الطرق والمواصلات محوراً رئيساً في تعزيز التواصل بين شرائح المجتمع، وتحقيق جودة الحياة والسعادة للسكان، حيث توفر منظومة متنوعة ومتكاملة من وسائل النقل الجماعي، تسهم في نقل أكثر من مليوني راكب يومياً».

وتقدم الهيئة أكثر من 200 خدمة للمتعاملين عبر قنواتها الذكية، ومراكز إسعاد المتعاملين، وتطلق مبادرات مجتمعية لتعزيز التكافل والترابط الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة في النماء والعطاء، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية والإنسانية في عام 2024 أكثر من 29 مليون شخص من داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: « يعكس هذا الإعلان حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن، والعمل على نشر السعادة وتعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال دعم التلاحم الأسري.

فاستقرار الأسرة وتعزيز تماسكها أساس للارتقاء بجودة الحياة، وعامل رئيس في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على القيم الأصيلة والتقاليد العريقة للمجتمع الإماراتي، بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التجربة المعيشية في الإمارة، كما نحرص على تُرسّخ القيم المجتمعية من خلال إطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة، والارتقاء بحس المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع لدى موظفينا وأفراد المجتمع بشكل عام».

رؤية

بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه الرؤية هي التي أسهمت في صياغة جميع الخطط والمشاريع التي تُعنى بخدمة أفراد المجتمع وتعتبر سعادتهم واستقرارهم في صميم أولوياتها.

وقالت: «يعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة بدعم الجهات المجتمعية والمؤسسات المعنية بخدمة أفراد المجتمع، وحرصها على توفير كل الموارد اللازمة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومما لا شك فيه أنه سيشكل فرصة لنا جميعاً للعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل المبادرات التي تحقق الانسجام الاجتماعي، وتعزز الهوية الوطنية، وتفتح الآفاق أمام مشاركة أوسع لجميع فئات المجتمع، بمن في ذلك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم».

وأضافت: «نلتزم في هيئة تنمية المجتمع بمضاعفة جهودنا خلال هذا العام، وطرح برامج مبتكرة ومبادرات شاملة تسهم في بناء روابط مجتمعية متينة وتعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بما يواكب رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي».

تنمية

وقالت هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «يتصدر بناء المجتمع وتطوره وتنمية العلاقات بين أفراده قائمة أولويات قيادتنا الحكيمة، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في الإنسان وضرورة إنشاء أجيال طموحة قادرة على إطلاق إمكاناتها وإبداعاتها وتوظيفها في خدمة المجتمع، ما يعزز قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، ويرسخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء الوطن، وتحفيزهم على المحافظة على التراث الثقافي، وتحقيق طموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية».

لافتة إلى حرص «دبي للثقافة» على تحقيق أهداف «عام المجتمع»، عبر إطلاق العديد من البرامج التي تحتفي بالتنوع الثقافي في الدولة، وتنظيم مشاريع إبداعية تهدف إلى رعاية أصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتشجيع الابتكار في القطاع الثقافي والفني.

إنجازات

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «ليست الإنجازات وحدها التي وضعتنا في صدارة الأمم بكل فخر.

ولكن ما جعلنا في الصدارة هو أن الإنسان في دولتنا الأهم والأغلى كدعامة لدولتنا، وهو ما جسّده إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»».

وأضاف: «مهمتنا في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية هي شراكة دائمة مع المجتمع الإماراتي بكل مكوناته لجعل الكفاءات المواطنة دعائم المستقبل والاقتصاد وازدهار المجتمع.

فنحن شركاء الأسرة والمدارس والجامعات بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص في توجيه أبنائهم لاختيار التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل والمستقبل، وتجعلهم عناصر فعّالين يبنون مجتمع الإمارات المستقبلي منذ اليوم».

استشراف

من جانبه، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، ويؤكد حرصها على ترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن وتحقيق التقدم المجتمعي.

وقال الفلاسي: «يأتي هذا الإعلان تحت شعار «يداً بيد»، ويمثل دعوة لجميع أفراد المجتمع للعمل معاً على تفعيل القيم المجتمعية، وفرصة لكل من يعد الإمارات وطناً له للأخذ بزمام المبادرة من أجل بناء وطن متماسك ومزدهر قادر على تلبية تطلعات الأجيال القادمة ومواجهة تحديات المستقبل.

حيث يركز «عام المجتمع» على دعم إمكانات الأفراد والأسر عبر تنمية المواهب وتشجيع الابتكار وتعزيز روح العمل الجماعي، بهدف صون قيمنا وهويتنا الوطنية، وتوجيه طاقات المجتمع نحو تحقيق نمو شامل وأثر مستدام ينعكس إيجاباً على الجميع».

خريطة طريقوأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الإعلان يشكل خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التلاحم الاجتماعي وتمكين المجتمع الإماراتي من تحقيق طموحاته.

وأوضح أن هذه المبادرة الوطنية تبرز التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة في بناء وطن قوي ومتقدم يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلعاته ودفع عجلة التقدم والتميز نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، باعتبارها مؤسسة معرفية متخصصة، تحرص على دعم هذه المبادرة من خلال الاستثمار في العقول وتنمية رأس المال البشري.

استراتيجية

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإعلان خطوة استراتيجية مهمة تبرز رؤية القيادة الحكيمة التي تضع تعزيز التلاحم المجتمعي في صلب أولوياتها، وتترجم هذه المبادرة مفهوم التعاون والتآزر بين الأفراد والمجتمع إلى واقع ملموس، وتؤكد أهمية بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأضاف: «لا يقتصر «عام المجتمع» على كونه مناسبة وطنية، بل هو دعوة شاملة لجميع أفراد المجتمع، للعمل معاً لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأجيال المختلفة، ونؤمن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأن التعليم هو القوة المحركة التي تمكن الأفراد من تحقيق هذه الرؤية الوطنية.

ونحن ملتزمون بتقديم تعليم متميز يركز على تطوير المهارات والمعارف التي تساعد الدارسين على التفوق في مجالاتهم، وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة المجتمعية، ونعمل على تقديم برامج تعليمية شاملة تنسجم مع هذه التوجهات.

وكلنا يقين أن «عام المجتمع» سيسهم في توفير بيئة اجتماعية وتعليمية تتيح للجميع المشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن نحو المستقبل».

نهج

وأكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن شعار العام المتمثل في «يداً بيد» يجسد نهج الدولة في تعزيز تشاركية المسؤولية كثقافة مجتمعية، والإيمان بأهمية إسهامات وبصمات أفراد المجتمع - مواطنين ومقيمين - وتضافر الجهود فيما بينهم لصون الموروث وإبراز التنوع الثقافي الذي تتفرد به دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ القيم المتأصلة في مجتمعنا.

وتمثل هذه الخطوة خريطة طريق للبرامج والمبادرات المستقبلية الرامية لتعزيز ترابط المجتمع وتآزر أفراده، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يخطوها وطننا في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.

مسيرة

قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن مسيرة نهضة الوطن بدأت من المجتمع، من خلال وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، يأخذ بكل أسباب التقدم والمعاصرة.

ويحافظ في الوقت ذاته على تقاليده الراسخة، والانتماء العميق لثوابته، وسيبقى المجتمع هو منطلق كل تطور، وعماد كل قوة، والأساس المتين لتنشئة أجيال واعية بدورها الوطني، متمسكة بإرثها الثقافي، مراعية قيمها الأسرية والوطنية التي ترسم الوجه الحضاري لهذا الوطن».

تقدير

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يسرنا أن نعبر عن تقديرنا العميق لهذه المبادرة السامية التي تبرز رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز الروابط المجتمعية وبناء مجتمع متماسك ومستدام، إن هذه المبادرة تؤكد أهمية تفعيل دور كل فرد في المجتمع لتحقيق الازدهار والتطور على جميع الصعد».

وتابع: «تأتي الرسالة واضحة ومباشرة: إن أساس نجاح المجتمع يكمن في تلاحمه والتعاون بين أفراده، وإن تعزيز العلاقات بين الأسرة والفرد يعد حجر الزاوية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق استدامة النجاح.

ومن هذا المنطلق نحن في محاكم دبي ندرك تماماً أن دورنا يتعدى تقديم العدالة من خلال الأحكام القضائية فقط، بل نعد أن مسؤوليتنا تتضمن تعزيز الروابط المجتمعية وتوفير البيئة القانونية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، ولذا فإننا نواصل العمل على إطلاق المبادرات التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر في خدماتنا القضائية».

التزام

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يبرز الإعلان المهم التزام القيادة العميق بدعم نمو مجتمع دولة الإمارات النابض بالحياة. نحن في مجموعة إينوك نؤمن بأن تمكين المجتمعات ليس مجرد مسؤولية، بل هو حافز للنمو الإيجابي.

ولذلك نحن ملتزمون بالإسهام في هذه المبادرة الوطنية المهمة، حيث ركزنا دائماً على تمكين الأفراد ودفع التنمية المستدامة من خلال مبادرات مجتمعية مختلفة. وبينما نتطلع إلى عام 2025، سنظل ملتزمين بدعم وتعزيز نمو وازدهار مجتمع الإمارات الذي نخدمه، مع الإسهام في مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع».

رؤية

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «نستهل العام الجديد بأن يكون العام 2025 «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، مجسداً لرؤية القيادة الحكيمة نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك. ويبرز الإعلان الأولويات الوطنية في ترسيخ وحدة الأفراد وتعزيز أواصر الأسرة التي تشكل نواة أساسية لبناء مجتمع يرتكز على وعي أفراده ومسؤوليتهم المشتركة».

وتابع: «إن هذا العام هو دعوة لتفعيل قيم التآزر والمبادرة، والعمل بروح واحدة لصون هويتنا وقيمنا ومكتسباتنا، ولنمضي يداً بيد نحو تعزيز الروابط المجتمعية، وإطلاق طاقات المواهب والإمكانات، من أجل بناء وطن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

من جهتها، قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يأتي الإعلان تعزيزاً لمسيرة الاستقرار والترابط، والرفاهية الاجتماعية والأسرية، وتجسيداً لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في ترسيخ الترابط والتكافل الاجتماعي، نحو بناء مجتمع قوي ومستقر يحظى بمقومات وأسس الحياة الكريمة كافة، والفرص التي تمكنه من النمو والازدهار، في ظل منظومة اجتماعية تتشارك لأثر اجتماعي مستدام».