مجلس شباب كهرباء دبي الأفضل على مستوى الجهات المحلية الحكومية

بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تسلّم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في الدولة، التي تقدمها المؤسسة الاتحادية للشباب، تقديراً لجهود المجلس الريادية في دعم الشباب وتنمية قدراتهم.

ولدى استقباله فريق المجلس، أكد الطاير أن الجائزة تتوج مساعي الهيئة المتواصلة لتعزيز مسار تمكين الشباب الذي تدعمه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، مما جعل دولة الإمارات في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً.

وقال: «نلتزم بتأهيل الشباب وتمكينهم والاستثمار في طاقاتهم ومواهبهم، وصقل قدراتهم وإيصال أصواتهم وحلولهم المبتكرة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وشركاء حقيقيين في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ونفخر بالإنجازات التي يحققها مجلس شباب الهيئة وحرص المجلس الدائم على دفع جهودنا لتحقيق الأجندة الوطنية للشباب حتى عام 2031 التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية.

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 2753 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة 25.7% من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إشرافية إلى 39%».

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس المجلس: «تأتي الجائزة ثمرة توجيهات الإدارة العليا في الهيئة ودعمها لنا لأداء كافة مهامنا ومسؤولياتنا الوطنية على أفضل وجه، وتعزيز وعي الشباب وتمكين مهاراتهم التقنية وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة.

ويتعاون المجلس عن كثب مع المجالس الشبابية الوطنية والمؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز إنتاجية الشباب في كافة القطاعات التنموية وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وترسيخ مكانة الهيئة العالمية على كافة الأصعدة».