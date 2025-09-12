الإمارات تدين تصريحات نتانياهو العدوانية بحق قطر

أبوظبي - وام، الدوحة - وكالات

شددت دولة الإمارات، على إدانتها للتصريحات الإسرائيلية بحق قطر، محذرة من أن استمرار هذا النهج الاستفزازي يقوض فرص الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.

وفيما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهت به دول التعان أزمات كبرى، يلتئم شمل الدول العربية والإسلامية في قمة طارئة تحتضنها الدوحة يوم الاثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وأعربت الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحق دولة قطر الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

وشددت الوزارة، على رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.

كما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية، تأتي ترسيخاً لمفهوم المصير المشترك، وبقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون.

ولفت معاليه إلى أن التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة.

وقال معاليه في تدوينة على منصة إكس: التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر. وأضاف معاليه:

العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة، وتأتي جولة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخاً لمفهوم المصير المشترك.

إلى ذلك، رفضت قطر، تقريراً لموقع أكسيوس تحدث عن إعادة تقييم الدوحة لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة، ووصفته بأنه خاطئ تماماً. ووفقاً لبيان أصدره المكتب الإعلام الدولي القطري، أكدت قطر أن علاقاتها الأمنية والدفاعية مع واشنطن أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو.

قمة طارئة

ومن المنتظر أن تستضيف الدوحة، الاثنين المقبل، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية، أمس، أن دولة قطر ستستضيف الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة الأحد، يعقبه انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري في العاصمة الدوحة.

تضامن

في الأثناء، تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، رسالة شفهية من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تتصل بدعم مصر وتضامنها مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي الغادر.

إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. ووفق وكالة الأنباء القطرية، قام بنقل الرسالة وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال استقبال أمير قطر له.

ونقل عبدالعاطي إلى الأمير تميم تحيات الرئيس السيسي، وتأكيده موقف مصر الرافض لأي عمل يمس أمن قطر واستقرارها وسيادتها، وإدانته للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة، والذي يعد خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً وقوف مصر وتضامنها مع قطر وشعبها، ودعمها الكامل لأي قرار تتخذه.

بدوره، حمّل الأمير تميم وزير الخارجية المصري تحياته إلى الرئيس المصري، معرباً عن شكره وتقديره للسيسي على مشاعره الأخوية الصادقة ومساندة مصر العربية الشقيقة لدولة قطر.