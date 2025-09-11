أمير قطر يتلقى رسالة تضامن شفهية من الرئيس المصري

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتصل بدعم مصر وتضامنها مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي الغادر، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قام بنقل الرسالة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال أمير قطر له، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم.

ونقل وزير الخارجية المصري إلى الأمير تميم تحيات الرئيس السيسي، وتأكيده موقف مصر الرافض لأي عمل يمس أمن قطر واستقرارها وسيادتها، وإدانته للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة، والذي يعد خرقا للقانون الدولي، مؤكدا وقوف مصر وتضامنها مع قطر وشعبها، ودعمها الكامل لأي قرار تتخذه.

بدوره، حمل الأمير وزير الخارجية المصري تحياته إلى الرئيس المصري، معربا عن شكره وتقديره للسيسي على "مشاعره الأخوية الصادقة ومساندة مصر العربية الشقيقة لدولة قطر"، متمنيا له دوام التوفيق والسداد، وللشعب المصري مزيدا من التقدم والازدهار.

كما جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.