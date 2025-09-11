أنور قرقاش: التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية، تأتي ترسيخاً لمفهوم المصير المشترك، وبقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون.

ولفت معاليه إلى أن التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر. مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة.

