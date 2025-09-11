Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر وتؤكد تضامنها الكامل معها

undefined's profile picture

وام

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.