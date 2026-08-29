204 آلاف طالب وطالبة يبدأون بعد غد عامهم الدراسي في الشارقة

يبدأ 204 آلاف طالب في مدارس الشارقة الخاصة بعد غد عامهم الدراسي 2026 - 2027.

وتستقبل منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة العام الدراسي بخريطة تعليمية أكثر اتساعاً وجاهزية، تجمع بين زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز سلامة النقل المدرسي وتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب توسيع خدمات الطفولة المبكرة، في إطار استعدادات هيئة الشارقة للتعليم الخاص لانطلاق الدراسة، وضمن حملة العودة إلى المدارس «مدرستي أسرتي»، التي تضع الأسرة والمدرسة في شراكة متكاملة لدعم رحلة الطالب التعليمية وبناء بيئة محفزة للنمو المعرفي والشخصي والقيمي.

وأعلنت الهيئة جاهزية منظومة التعليم الخاص لاستقبال أكثر من 204 آلاف طالب وطالبة مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع افتتاح 6 مدارس خاصة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة المرخصة في الإمارة إلى 135 مدرسة، في خطوة تعكس استمرار نمو القطاع التعليمي وتنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر، ومواكبة الزيادة في أعداد الطلبة والطلب المتنامي على المناهج التعليمية المختلفة.

وتضم قائمة المدارس الجديدة: مدرسة دلهي المتقدمة، ومدرسة بوابة المستقبل الهندية، ومدرسة رؤية القمة النموذجية، وجميعها تقدم المنهاج الهندي، إلى جانب مدرسة إمباكت الأمريكية، ومدرسة دار العلوم، ومدرسة رافلز الدولية، التي تقدم المنهاج الأمريكي، بما يعزز تنوع البيئات والمناهج التعليمية المتاحة للطلبة في الإمارة.

ولم تقتصر التوسعات على المدارس، إذ يشهد العام الدراسي الجديد دخول 7 حضانات جديدة مستوفية للمتطلبات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لممارسة نشاطها، ليرتفع إجمالي عدد الحضانات المرخصة في إمارة الشارقة إلى 161 حضانة، إضافة إلى استحداث 5 مراكز طفولة مبكرة مرخصة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، وإتاحة مزيد من الخيارات أمام الأسر.

وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن «مدرستي أسرتي» ليست مجرد شعار ترفعه الهيئة، وإنما نهج يجري العمل به بصورة جماعية، انطلاقاً من رؤية تعتبر المدرسة بيتاً للتعلم وبيئة ينمو فيها الطالب علماً وشخصية وقيماً، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة في بناء شخصية الطالب ودعم مسيرته.

وشملت استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد تنفيذ 132 زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية المدارس والتزامها بالاشتراطات التعليمية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئات تعليمية مناسبة لاستقبال الطلبة منذ اليوم الأول، إلى جانب التحقق من جاهزية الحافلات المدرسية ومدى التزامها بمتطلبات السلامة الفنية والتنظيمية.

وفي ملف النقل المدرسي، بلغ عدد الحافلات الجاهزة للتشغيل 2737 حافلة مدرسية، بعد التحقق من جاهزيتها وفق متطلبات السلامة المعتمدة، في إطار الحرص على توفير رحلة مدرسية آمنة ومنظمة للطلبة، باعتبار النقل المدرسي أحد العناصر الأساسية في منظومة الاستعداد للعام الجديد، وما يرتبط به من مسؤولية مباشرة عن سلامة الطلبة خلال تنقلاتهم اليومية من وإلى المدارس.

ووضعت الهيئة تطوير الكفاءات التعليمية والإدارية ضمن أولويات استعداداتها، إذ تم تنفيذ 321 دورة تدريبية للكوادر التعليمية والإدارية ضمن مسار التحسين والتطوير المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المهارات المهنية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل المدارس وقدرة الكوادر على مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع التعليم.

كما شهدت الاستعدادات استقطاب 114 معلماً ومعلمة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج «معلم وافتخر»، في إطار دعم حضور الكوادر الوطنية في الميدان التربوي وتعزيز دور المعلم الإماراتي في صناعة الأجيال، إلى جانب توفير مسارات مهنية تسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطوير قدراتها بصورة مستمرة.

وتعكس المؤشرات المعلنة اتساع منظومة التعليم الخاص في الشارقة من حيث عدد المدارس والحضانات ومراكز الطفولة المبكرة، بالتوازي مع الاستثمار في العنصر البشري والجاهزية التشغيلية والسلامة، بما يجعل الاستعداد للعام الدراسي عملية متكاملة لا تقتصر على فتح أبواب المدارس واستقبال الطلبة، وإنما تشمل مختلف التفاصيل المرتبطة بجودة البيئة التعليمية.

ومع انطلاق الدراسة في 31 أغسطس، تدخل مدارس الشارقة الخاصة عاماً جديداً تحت مظلة «مدرستي أسرتي»، في رسالة تؤكد أن نجاح العملية التعليمية يقوم على شراكة المدرسة والأسرة والمعلم والطالب، وأن الجاهزية الحقيقية تبدأ من توفير بيئة آمنة ومحفزة تمنح الطلبة فرصاً أوسع للتعلم والنمو والتميز، وصولاً إلى عام دراسي حافل بالإنجاز والنجاح.