دبي تبهر العالم بعروض استثنائية في 40 موقعاً

توجت العروض النارية والضوئية الاستثنائية المشهد الاحتفالي بالعام الميلادي الجديد 2026 في دبي وباقي إمارات الدولة، لترسم لوحة من الفرح والإبهار والتميز، خصوصاً عند برج خليفة، الذي كان في صدارة أسباب هذا التميز، حيث كانت الاحتفالات عنده الأكبر والأكثر تطوراً من حيث تقنيات الإضاءة والليزر والعروض البصرية الغامرة، لتستقبل دبي العام الجديد بعروض غير مسبوقة، ولتكون عنواناً عالمياً لهذا النوع من الاحتفالات، حيث تلألأت سماء المدينة بـ48 عرضاً للألعاب النارية والضوئية موزعة على 40 موقعاً.

وتصدرت المعالم الشهيرة في دبي الاحتفالات، وتوشح برج خليفة بحلة احتفالية خطفت أنظار العالم، كما قدمت المواقع الأخرى الكثير من العروض الترفيهية، وتحولت السماء إلى مسرح مفتوح يعبر عن رؤية دبي للمستقبل، ويعكس تنوعها الثقافي وانفتاحها العالمي، في مشهد تابعه الملايين حول العالم عبر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، ليبقى اسم دبي في صدارة المشهد الإعلامي العالمي. لم تقتصر الاحتفالات في دبي على الألعاب النارية، بل امتدت لتشمل فعاليات ترفيهية وفنية وعائلية في عدد كبير من الوجهات، إضافة إلى عروض موسيقية ومبادرات سياحية وتجارب ضيافة استثنائية، لتجعل المناسبة متكاملة تعكس أسلوب الحياة في دبي وتنوع خياراتها. وشهد مهرجان دبي للتسوق أكبر عرض جوي قصصي لطائرات الدرون في المنطقة، في جزيرة بلوواترز و«ذا بيتش - جي بي آر».

وفي أبوظبي شهدت منطقة الوثبة احتفالاً ضخماً، حيث قدم مهرجان الشيخ زايد عرضاً ضخماً للألعاب النارية وطائرات الدرون. كما قدمت رأس الخيمة عرضاً للألعاب النارية هو الأكبر في تاريخها، شاركت فيه 2300 طائرة درون. وامتد المشهد الاحتفالي ليشمل الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.