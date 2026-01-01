سحر دبي يضيء العالم بألوان الفرح احتفالاً بقدوم عام 2026

أضاء سحر دبي العالم بألوان الفرح في رأس السنة الميلادية الجديدة 2026 في ليلة لا تنسى، شهدت عروضاً استثنائية أسرت القلوب وتابعها الملايين عبر العالم.

تصوير: يماني العفاري رواز دبي يتألأل باأللعاب النارية احتفا ًًال برأس السنة الميالدية |

وكانت سماء الإمارة بمثابة مسرح عالمي للبهجة عبر عروض تتجاوز حدود الخيال، ولغة رسمت ملامح عام جديد في سمائها، ما يترجم التزامها بتقديم تجارب فريدة تعكس روح الابتكار والتنوع الثقافي والإنساني، لتستقبل عام 2026 برسالة أمل وفرح للعالم أجمع.

تصوير: زيشان أحمد ألعاب نارية تنير سماء حتا وتب ّّشر بالفرح

وكعادتها سنوياً، أبهرت دبي العالم في الاحتفاء بالعام الجديد من 40 موقعاً شهدت 48 عرضاً للألعاب النارية، وعروض طائرات «الدرون».

وأبرز هذه المواقع: منطقة برج خليفة، القرية العالمية، منتجع باب الشمس الصحراوي، فندق أتلانتس ذا رويال، واحة المرموم، مدينة إكسبو دبي، برواز دبي، نادي الإمارات للغولف، دبي باركس آند ريزورتس، وحتا وغيرها، وحرصت على تلبية احتياجات جميع الزوار من مختلف الجنسيات.

عرض لطائرات »الدرون« في سماء القرية العالمية

وجسدت ليلة رأس السنة الجديدة في دبي روح الحلم، وترجمت الطموح إلى واقع أدهش العالم، حيث قدمت عرضاً استثنائياً يؤكد مكانتها عاصمة عالمية للفرح والابتكار وصناعة اللحظات التي تبقى في الذاكرة.

فمع إطلالة كل عام جديد، لا تكتفي دبي بمواكبة الزمن، بل تتقدمه، وتحول استقباله إلى لوحة فنية كبرى يشترك في رسمها الضوء والصوت والصورة والتقنية، والتنظيم الاحترافي الذي أشعل سماء الإمارة فرحاً مع حلول أولى لحظات العام الجديد 2026.

ألعاب نارية مبهرة وتها ٍٍن بالعام الجديد على واجهة برج خليفة

وشهدت احتفالات هذا العام إطلاق أكبر منظومة متكاملة للألعاب النارية في تاريخ دبي، من خلال 40 موقعاً رئيسياً موزعة بعناية في مختلف أنحاء الإمارة، لتضمن وصول البهجة إلى كل المقيمين والزوار، وتمنح الجميع فرصة عيش التجربة من مواقع متعددة، سواء في الحدائق أو على الشواطئ، أو في قلب المدينة.

وفي الوجهات السياحية والمعالم الأيقونية، إذ قدمت هذه المواقع منظومة بصرية متكاملة تناغمت فيها الألعاب النارية مع عروض الليزر والإضاءة الذكية والمؤثرات الصوتية، لتروي قصة دبي مع كل ثانية من العد التنازلي.

معالم شهيرة

تصوير: إبراهيم صادق األلعاب النارية تنير سماء القرية العالمية

وتصدرت المعالم الشهيرة في دبي مشهد الاحتفالات، وتوشح برج خليفة بحلة احتفالية خطفت أنظار العالم، كما قدمت المواقع الأخرى العديد من العروض الترفيهية والمباشرة.

وتحولت السماء إلى مسرح مفتوح يعبر عن رؤية دبي للمستقبل، ويعكس تنوعها الثقافي وانفتاحها العالمي، في مشهد تابعه الملايين حول العالم عبر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، ليبقى اسم دبي في صدارة المشهد الإعلامي العالمي.

خطة استباقية

تصوير: سالم خميس جانب من احتفاالت مدينة إكسبو دبي بقدوم عام 2026

في موازاة هذا الاحتفال والزخم البصري، وضعت دبي خطة استباقية تضمنت استعدادات شاملة من جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الحدث، من خلال خطط تنظيمية وأمنية متكاملة، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخدمية، لتأمين الاحتفالات، حيث تم رفع جاهزية فرق الشرطة والطرق والإسعاف والدفاع المدني والبلدية، وتعزيز منظومة النقل العام.

وتوفير مسارات مرنة للحركة المرورية، بما يضمن انسيابية الوصول إلى مواقع الاحتفالات حرصاً على سلامة الجميع، وتسخير أحدث التقنيات الذكية لإدارة الحشود ومراقبة المواقع الحيوية، بما يعكس ريادة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وحرصت لجنة تأمين الفعاليات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على تخصيص مواقع لفئة العمال مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

فعاليات ترفيهية

لم تقتصر احتفالات رأس السنة 2026 في دبي على الألعاب النارية فحسب، بل امتدت لتشمل فعاليات ترفيهية وفنية وعائلية في عدد كبير من الوجهات.

إضافة إلى عروض موسيقية ومبادرات سياحية وتجارب ضيافة استثنائية قدمتها الفنادق والمطاعم، لتجعل من الليلة مناسبة متكاملة تعكس أسلوب الحياة في دبي وتنوع خياراتها.

ومع انطلاق العد التنازلي واستقبال العام الجديد، أكدت دبي أنها مدينة صانعة للفرح، بتحويل اللحظات إلى رسائل أمل للعالم بأسره.

فاحتفاء الإمارة برأس السنة الميلادية 2026 شهادة جديدة تضاف إلى سجلها الزاخر في قدرتها المتميزة على تنظيم الفعاليات وإبهار العالم، ورؤيتها التي تجعل من كل عام جديد، بداية أكثر إشراقاً وإنجازاً.