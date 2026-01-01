الشارقة تستقبل العام الجديد بعروض مبهرة

استقبلت إمارة الشارقة السنة الميلادية الجديدة 2026، بأجواء احتفالية عمت مختلف المناطق، توجت بعروض مبهرة للألعاب النارية أطلقت في عدد من الوجهات الرئيسة، أبرزها واجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة، وشاطئ خورفكان، وسط حضور واسع من الجمهور.

حيث توافدت العائلات منذ ساعات المساء إلى مواقع الاحتفال للاستمتاع بالعروض النارية التي أضاءت سماء الإمارة، مستفيدة من الأجواء الشتوية المعتدلة التي شجعت على المشاركة في الفعاليات الخارجية وقضاء أوقات عائلية في المساحات المفتوحة.وشهدت الواجهات البحرية والمناطق المحيطة بالاحتفالات حركة نشيطة.

حيث حرص الزوار على متابعة العروض من مواقع متعددة، فيما استمرت الأجواء الاحتفالية حتى ما بعد منتصف الليل، في ظل تنظيم رائع أسهم في انسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى مواقع الاحتفال.