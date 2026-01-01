Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

الإمارات تحتفي بالعام الميلادي الجديد بعروض مبهرة

  • 48 عرضاً للألعاب النارية و«الدرون» في 40 موقعاً بدبي
undefined's profile picture

البيان

صورة محمد بن زايد على واجهة برج خليفة
صورة محمد بن زايد على واجهة برج خليفة

استقبلت دولة الإمارات العام الميلادي الجديد 2026 بمشهد احتفالي غير مسبوق تُوج بعروض للألعاب النارية والضوئية في مختلف إمارات الدولة، لتبهر العالم بلوحة عالمية من الفرح، ولتؤكد مكانتها عاصمة للاحتفالات الكبرى والفعاليات الآمنة والمبهرة.

صورة محمد بن راشد على واجهة برج خليفة
صورة محمد بن راشد على واجهة برج خليفة

وتلألأت سماء دبي بأكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية و«الدرون» وزعت على 40 موقعاً.

جانب من االحتفال في فيستيفال سيتي
تصوير: أشوك فيرما
جانب من االحتفال في فيستيفال سيتي

رقم قياسي

وشهدت منطقة الوثبة في أبوظبي واحداً من أضخم احتفالات رأس السنة في الدولة.

األلعاب النارية تضيء سماء مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي|
تصوير: إيريك أرازاس
األلعاب النارية تضيء سماء مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي|

كما أبهرت إمارة رأس الخيمة العالم بعرض هو الأكبر في تاريخها، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، في حين شهدت سماء الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة عروض ألعاب نارية مبهرة.

ألعاب نارية في واجهة المجاز المائية بالشارقة
تصوير: نجيب محمد
ألعاب نارية في واجهة المجاز المائية بالشارقة

جانب من األلعاب النارية في سماء رأس الخيمة |
جانب من األلعاب النارية في سماء رأس الخيمة |