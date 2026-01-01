الإمارات تحتفي بالعام الميلادي الجديد بعروض مبهرة

استقبلت دولة الإمارات العام الميلادي الجديد 2026 بمشهد احتفالي غير مسبوق تُوج بعروض للألعاب النارية والضوئية في مختلف إمارات الدولة، لتبهر العالم بلوحة عالمية من الفرح، ولتؤكد مكانتها عاصمة للاحتفالات الكبرى والفعاليات الآمنة والمبهرة.

صورة محمد بن راشد على واجهة برج خليفة

وتلألأت سماء دبي بأكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية و«الدرون» وزعت على 40 موقعاً.

تصوير: أشوك فيرما جانب من االحتفال في فيستيفال سيتي

رقم قياسي

وشهدت منطقة الوثبة في أبوظبي واحداً من أضخم احتفالات رأس السنة في الدولة.

تصوير: إيريك أرازاس األلعاب النارية تضيء سماء مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي|

كما أبهرت إمارة رأس الخيمة العالم بعرض هو الأكبر في تاريخها، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، في حين شهدت سماء الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة عروض ألعاب نارية مبهرة.

تصوير: نجيب محمد ألعاب نارية في واجهة المجاز المائية بالشارقة