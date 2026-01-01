الإمارات تحتفي بالعام الميلادي الجديد بعروض مبهرة

استقبلت دولة الإمارات العام الميلادي الجديد 2026 بمشهد احتفالي غير مسبوق تُوج بعروض للألعاب النارية والضوئية في مختلف إمارات الدولة، لتبهر العالم بلوحة عالمية من الفرح، ولتؤكد مكانتها عاصمة للاحتفالات الكبرى والفعاليات الآمنة والمبهرة.
وتلألأت سماء دبي بأكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية و«الدرون» وزعت على 40 موقعاً.
رقم قياسي
وشهدت منطقة الوثبة في أبوظبي واحداً من أضخم احتفالات رأس السنة في الدولة.
كما أبهرت إمارة رأس الخيمة العالم بعرض هو الأكبر في تاريخها، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، في حين شهدت سماء الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة عروض ألعاب نارية مبهرة.