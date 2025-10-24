محمد بن راشد: شغف القراءة الصانع الحقيقي للتقدم البشري

سموه: من يتأخر اليوم خطوة في تحصيل المعرفة سيتأخر غداً أميالاً في سباق الريادة
32 مليون طالب.. جيل واعد يستلهم تاريخنا المجيد ويخاطب المستقبل بلسان فصيح
حيث توّج سموه التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بطلتين لتحدي القراءة العربي 2025 من بين أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة مثلوا 132112 مدرسة، وتحت إشراف 161004 مشرفين ومشرفات، شاركوا في تصفيات الدورة التاسعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.
فيما أحرز الطالب محمد جاسم إبراهيم من البحرين المركز الثاني، وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث إلى الطالبة مريم محمد شامخ من موريتانيا، وحصلت على جائزة بقيمة 70 ألف درهم.
البطلتان التوأم: شكراً محمد بن راشد
جمال بن حويرب: التحدي مشروع خلاق لبناء جيل من المفكرين والمبدعين