محمد بن راشد: شغف القراءة الصانع الحقيقي للتقدم البشري

سموه: من يتأخر اليوم خطوة في تحصيل المعرفة سيتأخر غداً أميالاً في سباق الريادة

32 مليون طالب.. جيل واعد يستلهم تاريخنا المجيد ويخاطب المستقبل بلسان فصيح

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن شغف القراءة هو الصانع الحقيقي للتقدم البشري، والمحرك الرئيسي لتطور المجتمعات وتحقيق طموحات أبنائها في السعادة والرفاه.

وقال سموه: «من يتأخر اليوم خطوة في تحصيل المعرفة، سيتأخر غداً أميالاً في سباق الأمم الطموحة لانتزاع قصب الريادة تنمية وتأثيراً عالمياً».

جاء ذلك لدى تكريم سموه، أمس، أصحاب المراكز الأولى في فئات تحدي القراءة العربي، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة، الذي جرى في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث توّج سموه التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بطلتين لتحدي القراءة العربي 2025 من بين أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة مثلوا 132112 مدرسة، وتحت إشراف 161004 مشرفين ومشرفات، شاركوا في تصفيات الدورة التاسعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

ونال التوأم بيسان وبيلسان كوكة، جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد استحقاقهما المركز الأول في المرحلة النهائية التي جرت في دبي، وضمت أبطال الدول العربية المشاركة في التصفيات.

فيما أحرز الطالب محمد جاسم إبراهيم من البحرين المركز الثاني، وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث إلى الطالبة مريم محمد شامخ من موريتانيا، وحصلت على جائزة بقيمة 70 ألف درهم.

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل الختامي، سحر مصباح من مصر بعد نيلها لقب «المشرفة المتميزة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أكثر من 32 مليون طالب عربي جديد في أكبر مشروع للقراءة في العالم.. جيل واعد يستلهم تاريخنا الحضاري المجيد ويخاطب المستقبل بلسان فصيح.. طلبة العرب يقربون اليوم مسافة الإنجاز بعقل وقّاد وإرادة لا تنكسر ورفيق لا غنى عنه اسمه الكتاب».

محمد بن راشد متوجاً بيسان وبيلسان كوكة بطلتين لتحدي القراءة العربي

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: الطلبة العرب يقرّبون مسافة الإنجاز بعقل وقّاد وإرادة لا تنكسر

بحضور محمد بن راشد.. سيف بن زايد يكرّم مدرستي «عاتكة بنت زيد» الإماراتية و«طرابلس الحدادين» اللبنانية

لطيفة بنت محمد تتوج الطالبة ماريا عجيل بلقب بطلة «تحدي القراءة» في فئة أصحاب الهمم

«إقامة دبي» تطلق ختم وصول خاصاً لوفود «تحدي القراءة»

بحضور محمد بن راشد.. «شوبا العقارية» تعلن إنشاء وقف بـ 500 مليون درهم لـ«تحدي القراءة»

محمد القرقاوي: برؤية ودعم محمد بن راشد.. «تحدي القراءة العربي» رسخ تأثيراً واسعاً وقوياً على امتداد 10 سنوات

البطلتان التوأم: شكراً محمد بن راشد

جمال بن حويرب: التحدي مشروع خلاق لبناء جيل من المفكرين والمبدعين

لمشاهدة الملف.. PDF اضغط هنا