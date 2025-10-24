البطلتان التوأم: شكراً محمد بن راشد

أعربت البطلتان التوأم في تحدي القراءة العربي بدورته التاسعة، ومعهما مسؤولون وأولياء أمور، عن كبير الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مبادراته المعرفية والفكرية الرائدة والمتنوعة، وعلى رأسها تحدي القراءة العربي الذي بات يتبوأ مكانة رفيعة وجوهرية في مكون مسارات وسياقات تنمية وتطوير المجتمعات العربية.

مؤكدين خلال أحاديثهم لـ«البيان»، على هامش حفل تتويج أبطال التحدي، أن هذه المبادرة الرائدة باتت تمثل المحرك الأساسي لتعزيز وترسيخ حب القراءة والمعرفة في مجتمعاتنا موثقة علاقة النشء بهما.

وفي السياق، قالت بيسان كوكة، إحدى الفتاتين التونسيتين التوأم، اللتين فازتا بالمركز الأول في التحدي بهذه الدورة، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الإنجاز، وتتقدم بكبير الامتنان والشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابعت: أنا سعيدة للغاية بهذا التكريم الذي يعترف بي كقارئة، وأهديه لأختي بيلسان التي تشاركني شغف القراءة وتنافسني في ذلك، وإلى بلدي تونس، كما أنني فخورة وفرحة لتكريمي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد المثقف والملهم.

ومن جهتها، أكدت سحر مصباح (من مصر) الفائزة بجائزة «المشرف المتميز»، أن هذا الإنجاز يأتي ليكلل جهوداً مكثفة ونوعية بذلتها، وتابعت: «إنه لنجاح مهم أفخر به كثيراً ويؤكد لي بالفعل أنه لكل مجتهد نصيب، ولا شك أني أعتز جداً بالفوز في هذه المبادرة العربية المعرفية التي تعد الأرفع والأثرى والأهم».

وتحدثت سحر عما قامت به وسعت إليه لتستطيع بلوغ ما بلغته وتفتح دروب التحصيل الثقافي والمعرفي أمام الطلبة، إذ صممت على قهر كل التحديات لتصل إلى طموحها، فهي من منطقة ريفية لا يتوفر فيها الإنترنت بشكل جيد ولا مجال للحصول على الكتب الرقمية بيسر، بجانب النقص في الكتب الورقية.

واستطردت: «لم أستسلم لذلك، بل استطعنا الوصول إلى حلول عبر شراكات مع العديد من دور النشر، فوفرنا من خلالها احتياجاتنا من الكتب وتمكنا من الوصول إلى كل المدارس في محافظة كفر الشيخ، ثم الوصول إلى التحدي».

بدوره، شدد أبولبابة زبيدي، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي، على تميز وقيمة تحدي القراءة العربي، مؤكداً أنه يثري مقومات تطور المجتمعات العربية.

وقال: «إن حصول بيسان وبيلسان على لقب بطل التحدي في هذا العام، رسالة متعددة الجوانب، إذ تمثل وتعكس مكانة المرأة في تونس والعالم العربي. إنه إنجاز نوعي وفخر كبير، وأشعر بالسعادة الغامرة أن أرى علم تونس يرفع في محفل كبير مثل تحدي القراءة العربي، فذلك أمر مشرف».

حلم ونجاح

وأشارت والدة البطلتين، بيسان وبيلسان، إيناس رحو (طبيبة أسنان)، إلى أنها توقعت أن تكون ابنتاها من الأوائل في التصفيات، لكنها لم تتوقع أن تحصدا اللقب، وبينت أنها فخورة جداً بهذا النجاح، موضحة أنها المشاركة الثالثة للتوأم في التحدي على التوالي، كما لفتت إلى أن القراءة باتت ركناً رئيساً في حياة وتفاصيل يوم كل منهما.

وبينت أيضاً أن مشرف المدرسة لطالما أكد منذ البدايات أنهما ستحققان نجاحات لافتة كونهما تحبان القراءة ومتمكنتين في اللغة العربية، ولديهما طلاقة في الحديث، وتحبان المطالعة، ولهذا فإنه اقترح عليهما المشاركة في التحدي وأشرف عليهما، ما جعلهما -بجانب تشجيع الأسرة وتوفيرها لهما كل الاحتياجات والظروف- تصلان إلى هذا الإنجاز الكبير.