بحضور محمد بن راشد.. سيف بن زايد يكرّم مدرستي «عاتكة بنت زيد» الإماراتية و«طرابلس الحدادين» اللبنانية

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مدرسة عاتكة بنت زيد - الحلقة الأولى من الإمارات، ومدرسة طرابلس الحدادين من لبنان، بعد نيلهما مناصفة لقب «المدرسة المتميزة»، في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي.

سموه مصافحاً طالبات من حضور الحفل

ونالت كل مدرسة جائزة بقيمة 500 ألف درهم، فيما أحرزت ابتدائية ابن خلدون – النفل من السعودية المركز الثاني وجائزة بقيمة 500 ألف درهم.

محمد بن راشد يرحب بالطلبة المشاركين في الحفل

وخلال تصفيات الدورة التاسعة، توَّجت مبادرة تحدي القراءة العربي المدارس الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة» في كل دولة مشاركة، وضمت قائمة المدارس الفائزة كلاً من: مدرسة فاطمة الأندلسية (المغرب)، ومدرسة بلال بن رباح (قطر)، وابتدائية ابن خلدون – النفل (السعودية).

ومدرسة بنات العطارة الثانوية (فلسطين)، ومدرسة بلكيم للتعليم الأساسي (مصر)، ومدرسة أبرق خيطان المتوسطة (الكويت)، ومدرسة الحد الإعدادية (البحرين)، ومدرسة طرابلس الحدادين (لبنان)، ومدرسة الفجر الحديثة (موريتانيا)، ومدرسة عاتكة بنت زيد - الحلقة الأولى (الإمارات)، ومدرسة حافر المهر (تونس)، ومدرسة قراقرة الإعدادية (ليبيا)، ومدرسة البيان النموذجية (سوريا).

سموه خلال تكريمه مدرسة طرابلس الحدادين بلبنان

سيف بن زايد خلال تكريمه مدرسة عاتكة بنت زيد من الإمارات