لا قوائم انتظار للحصول على قرض مسكن جاهز في «مجمع الخوانيج»

محمد الشحي: مواطنون فضّلوا استبدال منح الأراضي بمساكن جاهزة في المشروع

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن قوائم الانتظار للحصول على قرض مسكن جاهز في «مجمع الخوانيج السكني» بلغت صفر، وهو ما يعد إنجازاً مهماً يعكس تطور منظومة الإسكان في إمارة دبي، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين استلام مساكنهم الجاهزة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 7 أيام عمل فقط.

وقال محمد الشحي ، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن التقديم على خدمة قرض مسكن جاهز متاحة عبر «منصة إماراتي» و«تطبيق دبي الآن»، حيث تتيح للمتعاملين اختيار نوع المسكن المناسب لهم وتحديد الموقع الجغرافي بكل سهولة ومرونة.

وأوضح الشحي، أن مشروع مجمع الخوانيج السكني يعد الأكبر ضمن مشاريع المؤسسة، ويضم 1050 وحدة سكنية تم تنفيذها في زمن قياسي لم يتجاوز عامين فقط، وفق أعلى مواصفات البناء ومعايير الجودة، لافتاً إلى أن المشروع يواكب توجهات دبي في تبنّي أنظمة الاستدامة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، ليشكل نموذجاً متكاملاً للسكن العصري المستدام.

وأوضح أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات الأسر المواطنة، بما في ذلك فلل التاون هاوس، والفلل المنفردة، والفلل المزدوجة، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متكاملة تشمل مسجداً، ومجمعاً تجارياً، وحضانة للأطفال، ومسارات للدراجات الهوائية، وممشى وحدائق خضراء، ما يجعله بيئة مثالية للسكن العائلي المتكامل.

وأشار إلى أن نسبة تخصيص المساكن في المشروع بلغت 70 % حتى الآن، وهناك العديد من المواطنين فضلوا استبدال الأراضي الممنوحة لهم مسبقاً بمساكن جاهزة في المشروع، نظراً لما توفره من جاهزية عالية وجودة وخدمات متكاملة، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في الحفاظ على مخزون الأراضي بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

وأكد الشحي، أن المؤسسة تقدم ضماناً لمدة سنتين على جميع المساكن، إضافة إلى خدمات صيانة متواصلة على مدار الساعة لضمان راحة السكان واستدامة جودة المرافق، منوهاً بأن أسعار الوحدات السكنية التي توفرها المؤسسة تنافسية مقارنة بالسوق المحلي.

حيث يمكن للمستفيد اختيار المسكن الذي يلبي احتياجاته وإمكاناته المالية، في إطار من الشفافية والمرونة التي تحرص المؤسسة على توفيرها دعماً للاستقرار السكني والاجتماعي في دبي.