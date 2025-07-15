مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق مبادرة «عزوة»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة «عزوة» بالتعاون مع مفروشات الحذيفة الهادفة إلى دعم مبادرات عام المجتمع للأسر من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي، في إطار التزامها بتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووقّعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع مفروشات الحذيفة، كمرحلة أولى من تنفيذ المبادرة، بحضور محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة ووليد سعد المدير العام لمفروشات الحذيفة.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تعكس الالتزام الراسخ بدعم المجتمع، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، إيماناً بأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أهدافها، وأعربت عن تطلعها إلى توفير بيئة سكنية مريحة تعكس قيم الاستقرار والرفاهية التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً.

وعبّرت مفروشات الحذيفة، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكدةً حرص الشركة على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة دعماً لعام المجتمع، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية دبي في توفير حياة كريمة ومستدامة لجميع المواطنين.