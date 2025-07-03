مواطنون يشيدون بإجراءات تسليم مساكن «الخوانيج 1050»

تواصل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تسليم وحدات مشروع «الخوانيج 1050»، أحد أبرز المشاريع السكنية المتكاملة في دبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى توفير بيئة سكنية عصرية، تلبي تطلعات المواطنين.

وانطلقت أعمال تسليم المشروع لمستفيدي برامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ يونيو الماضي، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتوفير مساكن حديثة، تلبي تطلعات المواطنين.

وأعرب عدد من المواطنين المستفيدين من مشروع «الخوانيج 1050»، عن تقديرهم للتجربة التي خاضوها ضمن مراحل استلام مساكنهم، مشيدين بسهولة إجراءات تسليم الوحدات.وأكدوا أن المشروع عكس مستوى الاهتمام بتوفير بيئة سكنية متكاملة، تواكب تطلعاتهم.

عمر كرمستجي

وعبّر عمر كرمستجي عن بالغ شكره وامتنانه لقيادة دولة الإمارات، مثمّناً حرصها على دعمهم المتواصل، واهتمامهم المستمر بتوفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين، وأعرب عن فرحته الكبيرة باستلام مفاتيح منزله الجديد، معتبراً هذه اللحظة، انطلاقة جديدة نحو الاستقرار الأسري.

وأشاد بالخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من حيث جودة التعامل، سرعة الاستجابة، أو دقة التنظيم، التي رافقت إجراءات التسليم، كما وجّه شكره لإدارة المؤسسة، ومركز تخصيص الخوانيج، مشيداً بدورهم في تسهيل الإجراءات، وتقديم تجربة سكنية متكاملة، تعكس التزام المؤسسة بدعم المواطن وتعزيز جودة حياته.

يعقوب سعيد

من جانبه، أشاد يعقوب سعيد، بالتجربة الرقمية المتكاملة التي وفرتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، واصفاً إياها بالرحلة الاستثنائية، التي اختصرت كافة الإجراءات بنقرة واحدة، عبر منصة موحدة، وأوضح أن المنظومة الرقمية سهّلت عليه إنجاز خطوات التخصيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل البلدية وديوا، دون الحاجة إلى مراجعات أو معاملات ورقية.

وأضاف أن المؤسسة منحته فرصة معاينة الفلل النموذجية المؤثثة قبل الاستلام، معبراً عن سعادته بهذه التجربة، التي مكّنته من تخيّل تفاصيل منزله المستقبلي بكل وضوح، وقال: عشت تجربة دخول المنزل غرفةً غرفة، وشعرت أنني في بيتي قبل أن أستلمه، وكأن كل زاوية فيه كانت تناديني أنا وعائلتي.

وأكدت منى الخاجة أن المبادرة الكريمة التي أطلقتها القيادة الرشيدة، تعكس حرصها المستمر على توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين، مشيدة بجهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشيرة إلى أن سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات، أسهمت في تسهيل استلامها للمسكن، بكل يُسر ومرونة، مثمّنة تفاني فرق العمل في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

شيخة الفلاسي

وقالت شيخة الفلاسي إنها تتقدم بخالص الشكر والامتنان لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وقيادة دولة الإمارات الرشيدة، على الجهود المستمرة التي تبذل لخدمة المواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة.

مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمنح أبناءها فرصاً ثمينة للعيش الكريم والاستقرار، مشيرة إلى أن ما ينعم به المواطنون اليوم، يأتي نتيجة للرؤية الحكيمة والاهتمام المستمر من قيادتنا، التي تضع رفاهية المجتمع في مقدم أولوياتها.

وأشادت شيخة الفلاسي بسهولة ويسر الإجراءات التي مرّت بها خلال عملية استلام المسكن، موضحة أن التجربة كانت متميزة وسلسة، وأكدت سعادتها الغامرة بهذه اللحظة، التي وصفتها بأنها «فرحة العمر».

وأكد سالم سعيد الشرقي أن المبادرات السكنية التي تقدمها القيادة الرشيدة، تعكس حرصها على تعزيز الاستقرار الأسري، وجودة الحياة للمواطنين. وأشار إلى أن الدعم المتواصل من قيادة الدولة، يترجم رؤية واضحة، تضع راحة المواطن في مقدم الأولويات.

مشيداً بجهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تسهيل الإجراءات، وتسريع استلام المساكن، حيث إن التجربة كانت ميسّرة، وكانت سبباً في سعادته الكبيرة باستلام منزله الجديد.

بنية تحتية متطورة ومرافق متنوعة

عبد الله الهرمودي

أكد المهندس عبدالله الهرمودي، مدير إدارة الاستثمار، رئيس فريق تخصيص المساكن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مشروع «الخوانيج 1050» يمثل أحد أوائل المشاريع السكنية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة.

مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من بنية تحتية متطورة، تشمل مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والمشي، إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة، مثل مسجد وحضانة ومركز خدمي. وأوضح أن المشروع يعكس رؤية المؤسسة في توفير حلول سكنية حديثة، تدعم خطة دبي الحضرية 2040، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، وتلبية تطلعات أبناء الإمارات نحو مجتمعات مستدامة ومتكاملة.

وأشار الهرمودي إلى أن المؤسسة اعتمدت منظومة رقمية متطورة، لتسهيل إجراءات تخصيص المساكن، حيث يمكن للمتعاملين حجز مساكنهم عبر تطبيق «دبي الآن»، من خلال منصة «إماراتي»، واختيار وحداتهم السكنية إلكترونياً، مع تحديد مواعيد الاستلام، وفق نظام منظم، يراعي أولوية التقديم وعدد أفراد الأسرة.

وبيّن أن المؤسسة أنشأت مركزاً متكاملاً لتخصيص المساكن في الخوانيج، يتيح للمتعاملين الاطلاع على النماذج السكنية، عبر عروض ثلاثية الأبعاد ونماذج جاهزة، ويوفر تسهيلات تشمل خدمات التصميم الداخلي مجاناً، وعروضاً خاصة على الإنترنت والأثاث، وحلولاً ذكية لإدارة المنزل رقمياً.