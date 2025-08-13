«الجليلة» تسهم في إنقاذ حياة 60 مريضاً بعمليات زراعة أعضاء

أسهمت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، في إنقاذ حياة 60 مريضاً من خلال دعم عمليات زراعة الأعضاء، بإجمالي 33 مليون درهم ضمن حملة «تبرعكم حياة» بنسختيها الأولى والثانية، في خطوة تجسد التزامها بدعم مرضى الفشل العضوي.

وترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء كقيمة إنسانية نبيلة، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام.

ومنذ انطلاق الحملة في أبريل 2021، تكفلت مؤسسة الجليلة بتغطية تكاليف 60 حالة لزراعة الأعضاء توزعت بين 53 عملية زراعة كلى و7 عمليات زراعة كبد، من بينهم 24 طفلاً من مرضى الفشل الكلوي و5 أطفال من مرضى فشل الكبد.

فيما تواصل جهودها لدعم أكثر من 65 مريضاً، لتوفير حلول مستدامة لمرضى الفشل العضوي من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. وتأتي جهود «دبي الصحية» في دعم عمليات زراعة الأعضاء، تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، وذلك عبر منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة.

برنامج دائم

وأعلن الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي للمؤسسة، عن تحويل حملة «تبرعكم حياة» إلى برنامج دائم في المؤسسة، تحت مظلة برنامج «عاون»، يعنى بجمع التبرعات لمرضى الفشل العضوي وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة، لتلبية الطلب المتزايد على عمليات زراعة الأعضاء، بما ينسجم مع عهد دبي الصحية «المريض أولاً».

وقال: «في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، نؤكد التزامنا بدعم مرضى الفشل العضوي، ونشكر المانحين ورواد العطاء من الأفراد والمؤسسات، موجهاً الشكر لكل من شارك في دعم حملة «تبرعكم حياة» بنسختيها الأولى والثانية، التي شكلت نموذجاً ملهماً في التكافل الإنساني»، مشيراً إلى أن الحملة نجحت بنسختها الأولى في دعم نحو 30 % من إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في دبي.

وأضاف الدكتور عامر: «أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للمتبرعين بأعضائهم الأحياء الذين جسدوا بعطائهم أسمى القيم الإنسانية، ولعائلات المتوفين الذين وافقوا على التبرع بأعضاء أحبتهم، مانحين الآخرين فرصة جديدة للحياة، وكذلك لجميع المانحين والداعمين الذين أسهموا في استمرار هذا العمل النبيل».

تقييم شامل

وأوضح الدكتور أشرف الحناوي، استشاري جراحة زراعة الأعضاء في «دبي الصحية»، أن الفريق الطبي يعمل بشكل تكاملي لتقييم حالة المتبرع والمتلقي قبل الزراعة، لضمان أعلى معدلات النجاح على المدى الطويل.

وقال: «نجري تقييماً شاملاً لوظائف الكلى والحالة المناعية بين المتبرع والمتلقي، إلى جانب فحوصات طبية وجراحية دقيقة تشمل التحاليل المخبرية والدراسات التصويرية، لضمان نجاح الزراعة، إضافة إلى متابعة المرضى بشكل دوري بعد الزراعة للتأكد من التزامهم بالخطة العلاجية ومراقبة وظائف الكلى بشكل منتظم».

وفيما يخص المتبرعين، أشار الدكتور الحناوي إلى خضوعهم لفحوصات دقيقة تشمل الفحص التشريحي للكلى، واختبارات وظائفها، والتحري عن أي أمراض معدية أو سرطانية، فضلاً عن التقييم النفسي والاجتماعي، مضيفاً:

إن جميع الحالات تعرض على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد مدى أهليتهم للتبرع، بما يضمن أعلى مستويات الأمان لكل من المتبرع والمتلقي. وتستقبل مؤسسة الجليلة التبرعات لدعم مرضى الفشل العضوي عبر برنامج «تبرعكم حياة» الذي استحدثته أخيراً، تحت مظلة برنامج «عاون»، بما يتيح لأفراد ومؤسسات المجتمع المساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأطلقت النسخة الأولى من حملة «تبرعكم حياة» في أبريل 2021، بالتعاون بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وصحيفة «الإمارات اليوم».

أما النسخة الثانية، فجاءت في سبتمبر 2024 واختتمت في ديسمبر من العام نفسه، ضمن شراكة جمعت دائرة الشؤون الإسلامية، ومؤسسة الجليلة، و«الإمارات اليوم». وتتعاون مؤسسة الجليلة مع مستشفى دبي، مستشفى الجليلة للأطفال، و«ميديكلينيك» مستشفى المدينة، لإجراء عمليات زراعة الكلى بالإضافة إلى مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي لعمليات زراعة الكبد.

الطفل يوسف.. حياة جديدة

من بين المستفيدين من حملة «تبرعكم حياة»، الطفل يوسف جشيم، الذي خضع لعملية زراعة كلى بدعم من «مؤسسة الجليلة». عانى يوسف من إرهاق دائم وآلام متكررة، وكان يخضع لجلسات غسيل كلوي أثرت بشكل كبير على حياته اليومية.

وفرضت عليه قيوداً غذائية صارمة. وعند بلوغه الرابعة عشرة، أبلغ الأطباء أسرته بضرورة إجراء زراعة كلى، باعتبارها الخطوة الحاسمة في مسار علاجه.

وفي هذه المرحلة كان دعم «مؤسسة الجليلة» حاسماً، إذ ساعدت الأسرة في تغطية تكاليف العملية المرتفعة، كذلك قدمت دعماً معنوياً ساهم في تحسين حالتهم النفسية ومنحهم الأمل. بعد إجراء العملية، تغيرت حياة يوسف جذرياً.

حيث استعاد نشاطه وتخلص من معاناته اليومية المرتبطة بجلسات الغسيل الكلوي. وعبرت والدة يوسف عن امتنانها لـ «مؤسسة الجليلة» والطواقم الطبية التي شاركت في علاجه، والدعم المجتمعي الذي أسهم في إنقاذ حياة ابنها.

رحلة شفاء رولا طباع

وتعد رولا طباع من أبرز المستفيدين أيضاً من حملة «تبرعكم حياة» بعد رحلة طويلة من المعاناة مع الفشل الكلوي، حيث كانت تخضع لجلسات غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعياً، ما سبب لها إرهاقاً جسدياً ونفسياً شديداً.

اكتشف مرضها في عام 2016، وخضعت لعمليات جراحية عدة، وسط ظروف صحية واقتصادية صعبة. وتكفلت «مؤسسة الجليلة» بتغطية تكاليف الغسيل والتحاليل الخاصة بها، وصولاً إلى إدراجها في برنامج زراعة الكلى بمستشفى دبي.

وبعد انتظار دام سنوات، تلقت رولا اتصالاً من الفريق الطبي يفيد بالموافقة على إجراء العملية، التي تكللت بالنجاح بفضل جهود الطواقم الطبية. وبعد إجراء العملية تغيرت حياتها بشكل كامل.

حيث تخلصت من جلسات الغسيل واستعادت قدرتها على الحركة والسفر والعيش بحرية. وعبرت رولا عن امتنانها العميق لـ «مؤسسة الجليلة»، مؤكدة أن دعمها لم ينقذ حياتها فحسب، بل أعاد الأمل والاستقرار إلى عائلتها.

