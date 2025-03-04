10 ملايين درهم تبرعاً لمؤسسة الجليلة لإنشاء «مركز الابتكار والتكنولوجيا» في دبي الصحية

أعلنت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، تلقيها تبرعاً مشتركاً بقيمة 10 ملايين درهم مناصفة بين مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومجموعة عبدالواحد الرستماني القابضة، وذلك لدعم إنشاء مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية عبر التعلم، والاكتشاف، والشراكات الاستراتيجية.

ويهدف المركز الجديد إلى تحويل البحوث والأفكار والتقنيات الحديثة إلى حلول عملية من شأنها تحسين نتائج المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وقد تم تصميمه بما يوافق مراكز الابتكار الصحي الرائدة على مستوى العالم، فيدعم جهود التقدم في القطاع الطبي عبر تعزيز التعاون بين الطلاب والأطباء والباحثين والمهندسين والمصممين والشركات الناشئة وقادة القطاع، بالاعتماد على أفضل الخبرات السريرية وأحدث التصاميم والتقنيات.

وسيعمل مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية على تطوير برامج الرعاية الصحية واختبارها وتوسيع نطاقها في أربعة مجالات رئيسة، تشمل «المختبرات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والروبوتات وأجهزة الاستشعار، والطب الرقمي، والتصميم من أجل الصحة».

كما سيحرص المركز على ترسيخ مكانة دبي الصحية في مجال العلوم الصحية، عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والصحية الرائدة في الدولة والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيسة مجلس الإدارة المديرة الإدارية لمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية: «ملتزمون الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى عبر الاعتماد على البحوث العلمية وأحدث التقنيات في المجال الصحي».

وقالت الدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني عضو مجلس إدارة مؤسسة الجليلة: « العطاء قوة دافعة للتغير، وعامل أساسي في تحفيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي التزاماً مباشراً بتسريع وتيرة الاكتشافات ما يضمن دعم مجتمعنا بالحلول الطبية المتطورة».

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: نشكر الدكتورة رجاء القرق والدكتورة أمينة الرستماني على تبرعهما الكريم الذي يبرز الدور الحيوي لمبادرات العطاء الاستراتيجية في الارتقاء برعاية المرضى.