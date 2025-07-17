36000 مسجل في برنامج «حياة» للتبرع لزراعة الأعضاء

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة المسرعات الحكومية عن مشروع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة)، وذلك ضمن مبادرة المسرعات الحكومية التي يشرف عليها مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

تقديراً لما حققه البرنامج من نتائج نوعية وأثر مجتمعي نوعي عبر زيادة عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء، ليغدو نموذجاً مبتكراً في مجال التوعية المجتمعية وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتشجيع ابتكار الحلول الإبداعية واختبارها لتجاوز أنماط العمل الروتينية، وتحقيق المرونة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية، تجسيداً لرؤية «نحن الإمارات 2031».

وتبذل الوزارة جهوداً حيوية لترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء بوصفها خياراً إنسانياً ومجتمعياً متقدماً، من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للارتقاء ببرنامج «حياة» وزيادة عدد المسجلين للتبرع في الدولة، والذي وصل إلى أكثر من 36.000 مسجل للتبرع.

وانطلقت المرحلة الأولى من مشروع برنامج «حياة» في إمارة الفجيرة كمنصة اختبارية ضمن إطار زمني مدته 100 يوم، مستهدفة رفع نسب التسجيل للتبرع عبر البرنامج بـ50%، ونجحت جهود الوزارة في تجاوز هذا الهدف بنسبة تزيد على 20%، من خلال التعاون والتكامل بين 36 جهة محلية في الإمارة، واعتماد أساليب ترويجية مبتكرة تعزز رسائل التوعية الصحية لتصبح أكثر تأثيراً وإنسانية.

وبفضل هذا النجاح، توسع المشروع ليشمل بقية الإمارات، بما يعكس مرونة النموذج المتبع وقدرته على تحقيق نتائج مضاعفة تسهم في زيادة تميزه عبر إنتاج محتوى مرئي مؤثر يوثق قصص متبرعين ومستفيدين، من خلال تعزيز الشراكات الحكومية وتطبيق المنهجيات العلمية الحديثة لدمج تقنيات البصيرة السلوكية والذكاء الاصطناعي في تصميم تدخلات مبتكرة تهدف إلى رفع الوعي وزيادة معدلات التسجيل في برنامج «حياة».

وأكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن فوز مشروع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) بجائزة المسرعات الحكومية، يعد شهادة على كفاءة المنظومة الصحية في تبني منهجيات مبتكرة تحقق نتائج واقعية في زمن قياسي.

وتجسد قدرة الوزارة على تحويل التحديات إلى فرص لتطوير سياسات صحية تستند إلى مشاريع وبرامج رائدة عالمياً، من خلال تكامل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الاستدامة الصحية، ما يعزز من مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً في الريادة الصحية.