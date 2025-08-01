مؤسسة الجليلة و«دبي للتحكيم الدولي» يتعاونان لتعزيز ثقافة العطاء

أعلنت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، عن شراكة استراتيجية مع مركز دبي للتحكيم الدولي «DIAC»، أكبر مؤسسة تحكيمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في خطوة تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والقانوني، انطلاقاً من رؤية مؤسسة الجليلة في تقديم رعاية طبية متقدمة للفئات المستحقة، وفق أعلى المعايير العالمية.

ويشمل التعاون بين الجانبين دعم مركز دبي للتحكيم الدولي لأنشطة التوعية التي تنفذها مؤسسة الجليلة، وتعزيز التفاعل مع المانحين ورواد العطاء، إلى جانب تنمية المشاركة المجتمعية على مدار العام.

كما يتضمن إدراج اسم المركز على جدار المانحين في مقر مؤسسة الجليلة، واعتبار المؤسسة شريكاً خيرياً على منصات المركز، بما يعزز الحضور المؤسسي المشترك ويكرس ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «نفخر بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، ما يجسد التزاماً مشتركاً بتعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع نطاق أثرنا الإنساني لدعم الفئات المستحقة، إذ يمثل دعم المركز لمبادراتنا وبرامجنا توفير فرص تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، الأمر الذي يتحقق من خلال شراكات فاعلة تجسد روح التعاون المؤسسي، وتترك أثراً صحياً مستداماً.

وأكدت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة الجليلة تعكس التزام المركز بدعم المبادرات التي تسهم في نمو المجتمعات، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز جهود القطاعين الصحي والقانوني بغية التغلب على التحديات المشتركة، وإحداث أثر إيجابي وملموس. وتمثل الشراكة خطوة مهمة في المسيرة المتواصلة للإسهام في الجهود الرامية لبناء مجتمع مترابط.