«إسعاف دبي» تنال اعتماداً دولياً في الجودة

نجحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، لالتزامها بتقديم أعلى مستوى من الجودة في مجال الرعاية الطبية قبل المستشفى والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية المرتبطة بالخدمات العلاجية والنقل الطبي لحالات الطوارئ، ولتصنّف كمؤسسة عالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية النوعية للمرضى.

وعبر مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف «عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يأتي مواكباً لرؤية القيادة الرشيدة في استشراف وصناعة مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة وقيادة الريادة فيه وتوفير أفضل الإمكانات والموارد لبناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وقال إن الإنجاز يعكس التزام دبي بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لسكانها وزوارها، ما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: «في ظل المتغيرات العالمية في قطاع الرعاية الصحية وتبني الاستراتيجيات الاستباقية والاستمرار في تحسين مؤشرات أداء قطاع الصحة نعمل جميعا لتقديم خدمات تفوق توقعات المجتمع من خلال تطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والارتقاء بخدماتنا الطبية، وتعزيز رضا المتعاملين، ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على التزام المؤسسة بتقديم خدمات رائدة، تضمن حياة المرضى في الحالات الطارئة كما أنه يؤكد استحقاق دولة الإمارات على الثقة العالمية بالخدمات الصحية التي تقدمها لسكانها وزوارها».

ومن جانبها عبرت الدكتورة شمسة حماد مدير إدارة الشؤون الطبية عن سعادتها بهذا الإنجاز المستحق الذي حصلت عليه المؤسسة قائلة: «الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة هو فخر كبير بما تقدمه مؤسستنا للمجتمع باعتبار هذه اللجنة من أهم وأدق جهات التقييم الصحي عالميًا، وتهدف إلى رفع كفاءة وأمان الخدمات الطبية من خلال تقييم دقيق وشامل للمؤسسات الصحية على مستوى العالم، مما يُعطي هذا الاعتماد وزناً كبيراً ومكانة مرموقة للمؤسسة إقليمياً ودولياً».

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