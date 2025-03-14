«إسعاف دبي» تنقذ 4 مرضى بعملية نقل ناجحة للأعضاء

بدعم طبي من هيئة الصحة بدبي تمكنت فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من تنفيذ عملية نوعية لنقل أعضاء متبرع، أسهمت في إنقاذ حياة أربعة مرضى واستقرار أوضاعهم الصحية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والصحية على مستوى الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، الذي يعزز ثقافة التبرع بالأعضاء في الدولة تحت مظلة اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، والمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف منح الأمل وتحسين جودة حياة المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء.

وعبر مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فخره بهذا الإنجاز، وبقدرة فرق الإسعاف على نقل الأعضاء بأمان وكفاءة إلى ثلاثة مستشفيات داخل الدولة، ما أسهم في إنقاذ حياة أربعة مرضى.

مؤكداً أن هذا النجاح يعكس أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بزراعة الأعضاء، ويؤكد ضرورة تكاتف جميع القطاعات الصحية لتشجيع التبرع بالأعضاء وفق اللوائح والنظم المعتمدة في الدولة.

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذا الإنجاز، الذي يعكس التزام وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم كافة السبل الممكنة لإنجاح البرنامج الوطني للتبـرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشريـة، وإنقاذ حياة المرضى وتعزيز جودة حياتهم.