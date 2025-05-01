«إسعاف دبي» تستعرض في «ديهاد» قدرات «الهدير»

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الدورة الـ 21 لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025».

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن «ديهاد» منصة تتضافر الجهود من خلالها لتحقيق تعاون مثمر على صعيد الشأن الإنساني لتقديم الأفضل في مجال الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء العالم، وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل إنساني شامل.

وأضاف: نسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي لدعم توجهات الحكومة في أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في الجاهزية والاستعداد المتكامل كمنظومة متكاملة تقودها رؤية شاملة وواضحة تلبي طموح الإمارة لتكون المدينة الأكثر أماناً واستعداداً للمستقبل.

وعن مشاركة إسعاف دبي في المعرض، أوضح جلفار أن «الهدير»، هي المركبة الميدانية المتخصصة الأحدث ضمن أسطول المؤسسة.

والتي صممت خصيصاً لدعم عمليات الإسعاف الطارئ في الظروف الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة، حيث تعتبر حلاً ميدانياً متكاملاً لدعم الاستجابة خلال الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، وضمان الوصول الآمن والفعال إلى المناطق المتضررة، وتتميز الهدير بالجاهزية التامة لمعايشة البيئة الصعبة.

حيث إنها مزودة بزوارق مطاطية خفيفة مع محركات كهربائية تمكن الطاقم من الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه نتيجة تزويدها بنظام خوض في المياه يسمح لها بالتحرك داخل تجمعات المياه والوصول إلى المرضى والمصابين في تلك المناطق.

أما عن قدرات الهدير فأكد جلفار أنها تعتبر وحدة دعم متكاملة متنقلة تحتوي على معدات طبية طارئة تشمل الأدوات الأساسية للتعامل مع الحالات الحرجة ومخزوناً من المستهلكات الطبية «مثل المحاليل، والضمادات وغيرها» لتزويد مركبات الإسعاف الأخرى مباشرةً في موقع الحدث.

كما أن المركبة مزودة بأنظمة إضاءة ميدانية قوية تتيح تلبية حالات الطوارئ ليلاً وفي ظروف الرؤية المنخفضة، كما أنها تحتوي على (نظام سحب) بقدرة عالية يمكن استخدامه لسحب مركبات عالقة أو إزالة عوائق من الطريق. وتتسع المركبة لفريق مكون من 4 كوادر مما يدعم تنفيذ المهام الصعبة بشكل منسق.