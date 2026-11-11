أمطار على الفجيرة.. ودبي تعزز جاهزيتها للحالة الجوية بمعدات متطورة





شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار غزيرة، شملت شارع الشيخ خليفة ومنطقة الحيل وعدداً من مدن ومناطق الإمارة، وذلك بعد تكاثف السحب الركامية التي غطت سماء الإمارة خلال ساعات الظهيرة، مصحوبة برياح نشطة أعقبها هطول كثيف للأمطار، ما أدى إلى جريان المياه في الأودية والمنحدرات الجبلية وانسياب السيول من أعالي الجبال نحو المناطق المنخفضة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة غداً ، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكداً أن السحب الركامية بدأت تتدفق من جهة الغرب مع استمرار فرص تشكل السحب الممطرة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى هطول أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.



ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، نظراً لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع نتيجة الأمطار.



كما ناشد السائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، إلى جانب تأثير الرياح النشطة والقوية التي قد تؤدي إلى تطاير بعض الأجسام الصلبة.



جهود

واعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.



ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية.



ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية.



جاهزية استباقية

وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن اعتماد مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE» يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية.



وأوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية.



وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد العميد خالد الحمادي أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات.



آليات متخصصة

ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية.

وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين.



كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات.

وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها.



إجراءات

وفي إطار الجهود المرورية الاستباقية، حرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكثيف انتشار الدوريات المرورية والأمنية في المواقع الحيوية والتقاطعات والطرق المتأثرة بالأمطار لمتابعة حركة السير وتنظيم عبور المركبات وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وذلك في إطار خطة ميدانية أسهمت في تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق الرئيسية والداخلية.



ودعت شرطة الفجيرة الجمهور إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة، والالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، للحد من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال التقلبات الجوية.



وباشرت بلدية الفجيرة تنفيذ خططها التشغيلية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث دفعت بفرقها الميدانية وآلياتها المتخصصة إلى مختلف المناطق، للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار ومتابعة شبكات التصريف، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة وسلامة الطرق والمرافق العامة.



وتواصل فرق البلدية وآلياتها أعمالها الميدانية في عدد من المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات والحد من تأثيرات الحالة الجوية على الحركة المرورية والحياة اليومية في مختلف مناطق الإمارة.



وأكدت جهات الفجيرة جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالحالة الجوية، داعية أفراد المجتمع إلى متابعة الإرشادات والتنبيهات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة، والتعاون مع الفرق الميدانية بما يسهم في تعزيز السلامة للجميع.



استعدادات

ومن جهتها، استكملت بلدية مدينة الشارقة استعداداتها لموسم الأمطار بتخصيص 1100 موظف و580 صهريجاً و180 مضخة متنقلة، للتعامل مع تجمعات المياه والبلاغات الميدانية ضمن خطة تهدف إلى تسريع الاستجابة، والحفاظ على انسيابية حركة المرور وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، إن البلدية قسمت المدينة إلى خمسة قطاعات، يتولى كل منها فريقاً ميدانياً مؤهلاً لضمان تغطية مختلف المناطق والوصول بسرعة إلى المواقع المتأثرة، مع تنسيق العمل بين الفرق وتبادل الدعم وفق احتياجات كل قطاع وحالة الطقس.



وأوضح أن الاستعدادات شملت صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها وصيانة محطات الضخ وتوسعة أحواض التجميع، وإضافة أحواض في عدد من المناطق، إلى جانب تعزيز التجهيزات الميدانية في الطرق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية.



وأفاد الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بأن البلدية وفرت 180 صهريجاً من أسطولها و400 صهريج من القطاع الخاص إلى جانب 180 مضخة متنقلة تراوح أقطارها بين 6 و12 بوصة وخمس مضخات من طراز السد الذي ابتكرته البلدية وحصلت على حقوق ملكيته الفكرية.



وأضاف أن البلدية أنشأت 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار ونظفت 40 ألف فتحة تصريف وأضافت تسع محطات ضخ بقدرة تصريف تصل إلى 1200 متر مكعب في الساعة، وشملت الأعمال شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوحدة وشارع جمال عبدالناصر وطريق الذيد.



وامتدت أعمال التصريف إلى الأنفاق والأحياء السكنية وشملت توسعة بحيرات التجميع وربط ضاحية السيوح بشبكات التصريف القائمة وتنفيذ خط ضخ في منطقة البليدة، في حين وزعت البلدية المضخات والصهاريج على الشوارع والمناطق السكنية بحسب الاحتياجات الميدانية.



وأوضح خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية خصصت آليات لقطر المركبات المتعطلة أو العالقة في تجمعات المياه، ووفرت معدات ثقيلة لإزالة العوائق ومخلفات الأشجار ومعالجة الأضرار التي قد تطال البنية التحتية.



وأشار إلى أن مركز الاتصال يستقبل بلاغات الجمهور وملاحظاتهم على الرقم 993 على مدار الساعة بالتوازي مع استمرار الحملات التوعوية لتعريف السكان بإرشادات السلامة خلال تقلبات الطقس.