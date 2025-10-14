ترامب: شكراً محمد بن زايد.. جهودكم في المنطقة رائعة

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة

قادة أمريكا ومصر وتركيا وقطر يوقعون إعلان إنهاء حرب غزة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في «قمة شرم الشيخ للسلام»، التي تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لاتفاق وقف الحرب في غزة.

كما شارك في القمة عدد من قادة الدول ورؤساء حكوماتها ووفودها، بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وشهدت القمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة الدول التي شاركت في الوساطة بين إسرائيل و«حماس»، وهي مصر وتركيا وقطر، على وثيقة تاريخية شاملة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وثمّن الرئيس الأمريكي جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المتواصلة للوصول إلى هذا الاتفاق، مقدماً الشكر لسموه على ما «قام به من جهد رائع» لإنجاز هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه «الصفقة الأعظم على الإطلاق». ووصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التوصل لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة بـ«اللحظة التاريخية الفارقة».

معبراً عن أمله في «أن يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». وكان من المنتظر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القمة، بحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية، إلا أن مكتب نتانياهو ذكر في وقت لاحق بأنه لن يحضر، بسبب قرب موعد «دخول العيد»، فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «نتانياهو تجنب حضور القمة لأنه لم يرغب في إغضاب الحريديم، الذين يحرصون على احترام الأعياد الدينية».

إلى ذلك أُفرج، أمس، عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء البالغ عددهم 20 رهينة، إلى جانب 1968 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن المرحلة الأولى لخطة السلام التي أعلنها ترامب.

وسلمت «حماس» المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين، إذ سلمت 7 إلى فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب غزة، بينما سلمت 13 آخرين، في وقت لاحق، في خان يونس.

اقرأ أيضاً:

السيسي: مؤتمر لإعمار غزة في مصر الشهر المقبل

ترامب يبشّر بـ «فجر تاريخي» و«شرق أوسط جديد»

الأسرى المحررون يبلسمون جراح غزة.. والفرح يعم الضفة

رسائل إسرائيلية «حارقة» إلى لبنان إثر انتهاء حرب غزة

المرحلة الأولى عانقت النجاح.. ماذا عن الثانية؟