ترامب: محمد بن زايد قائد رائع ونقدر جهوده

الرئيس الأمريكي يشيد بدور الإمارات في دعم خطته للسلام بالشرق الأوسط

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقائد الرائع.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية، أمس، لتعزيز الدعم الدولي لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب: «الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قائد رائع ونقدر جهوده للغاية».

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالدور البارز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم خطة السلام التي طرحها لإنهاء الحرب في غزة. وقال في كلمة له خلال القمة: إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل «لحظة تاريخية وإنجازاً إنسانياً عظيماً»، مشيراً إلى أن ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام كان يُعتقد لسنوات طويلة أنه مستحيل.

وأعرب ترامب عن امتنانه للدول العربية والإسلامية التي دعمت الاتفاق ووجه الشكر العميق إلى الدول العربية والإسلامية التي أسهمت في هذه الانفراجة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وقطر.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في القمة التي عقدت برئاسة مشتركة لفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شارك في القمة عدد من قادة الدول ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثليها بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وصل أمس إلى مقر انعقاد القمة، وكان في استقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقطت لسموه وفخامته الصور الرسمية، كما تبادل سموه التحية مع الرئيس الأمريكي.

لقاءات

وعلى هامش أعمال القمة، التقى سموه، أمس- كلاً على حدة - فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ومعالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وبحث معهما علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وبلديهما وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة في دفع الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وعدد من أعضاء الوفد المرافق خلال الزيارة. ووصل سموه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ليترأس وفد دولة الإمارات المشارك في القمة، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.

وضم وفد الدولة كلاً من: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من كبار المسؤولين.