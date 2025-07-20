إسرائيل تقتل 50 جائعاً والأونروا تطلب فتح بوابات غزة

واصلت إسرائيل عمليات القصف في قطاع غزة فقتلت، أمس، نحو 50 فلسطينياً من بينهم 32 شخصاً من منتظري المساعدات الإنسانية.

وقال جهاز الدفاع المدني في القطاع إن القتلى من منتظري المساعدات، بينهم سيدة وعدد من الأطفال، إضافة إلى أكثر من 100 إصابة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشارك فيه مفاوضون من إسرائيل وحماس في الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ 6 يوليو، حيث يناقشون مقترحاً لوقف إطلاق النار 60 يوماً.

ويعيش قطاع غزة واقعاً مأساوياً مع تفشي الجوع ونقص يطال مقومات الحياة.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بأن لديها ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر في انتظار الدخول.

وقالت «الأونروا»: «افتحوا البوابات وارفعوا الحصار للسماح لـ«الأونروا» بالقيام بعملها ومساعدة المحتاجين، من بينهم مليون طفل».

ورصدت مصادر طبية، أمس، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة.

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