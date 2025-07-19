تفاؤل أمريكي بقرب التوصل لاتفاق في غزة

إذا لم يحدث ذلك الآن، فسيكون ذلك بسبب عناد حماس. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المدى القريب، قائلاً: من الممكن حدوث ذلك، لم يكن هناك وقت أفضل..
لقد نجح نتنياهو ضد إيران، وهذا منحه نفوذاً كبيراً في الداخل، وعندما تكون لديك قوة، فهذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ خطوة.. من ناحية أخرى، حماس مصممة بشدة، لذا من الصعب التفاوض معها، لكن إسرائيل تقدم تنازلات كبيرة بشأن الخرائط.
مشيرة إلى أنه وحال تعنت إسرائيل بجولة المفاوضات فإن الحركة لن تضمن العودة مجدداً لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى الـ 10.
وطالب ميرتس، بالتوصل إلى نظام قابل للتطبيق لما بعد الحرب في غزة يراعي مقتضيات إسرائيل الأمنية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على السواء، مشدداً على ضرورة الإحجام عن أي خطوات لضم الضفة الغربية. وقال ميرتس، إن الوضع في غزة لم يعد مقبولاً.
وجدد البابا خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، التأكيد على ضرورة حماية أماكن العبادة، وأعرب نتنياهو، عن الأسف للضربة، قائلاً إن ذخيرة طائشة أصابت الكنيسة.
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني، محمد المغير، إن 10 أشخاص قتلوا في ضربتين منفصلتين على منطقة خان يونس، طالت إحداها منزلاً والأخرى خيماً تؤوي نازحين.
وفي شمال القطاع، قتل 4 أشخاص في غارة جوية في جباليا، وفق المصدر. كما قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسراه بجنوب إسرائيل، وأضاف أنه جرى اعتراض قذيفة أطلقت من شمال قطاع غزة.