تفاؤل أمريكي بقرب التوصل لاتفاق في غزة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية، أمس، عن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، أن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفاً: نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن.

إذا لم يحدث ذلك الآن، فسيكون ذلك بسبب عناد حماس. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المدى القريب، قائلاً: من الممكن حدوث ذلك، لم يكن هناك وقت أفضل..

لقد نجح نتنياهو ضد إيران، وهذا منحه نفوذاً كبيراً في الداخل، وعندما تكون لديك قوة، فهذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ خطوة.. من ناحية أخرى، حماس مصممة بشدة، لذا من الصعب التفاوض معها، لكن إسرائيل تقدم تنازلات كبيرة بشأن الخرائط.

بدورها، اتهمت حركة حماس، إسرائيل، بتعطيل التوصل إلى اتفاق حول وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن رهائن في غزة. وقالت حماس، إنها عرضت مراراً خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة تسلم فيها كل الرهائن دفعة واحدة، إلا أن إسرائيل رفضت الأمر.

مشيرة إلى أنه وحال تعنت إسرائيل بجولة المفاوضات فإن الحركة لن تضمن العودة مجدداً لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى الـ 10.

على صعيد متصل، أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة. وشدد ميرتس خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة إلى سكان قطاع غزة في شكل آمن ووسط ظروف لائقة، مع تأكيده ضرورة نزع سلاح حماس، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين.

وطالب ميرتس، بالتوصل إلى نظام قابل للتطبيق لما بعد الحرب في غزة يراعي مقتضيات إسرائيل الأمنية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على السواء، مشدداً على ضرورة الإحجام عن أي خطوات لضم الضفة الغربية. وقال ميرتس، إن الوضع في غزة لم يعد مقبولاً.

كما دعا بابا الفاتيكان، لاوون الرابع عشر، لإجراء مفاوضات والتوصل لوقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، معرباً عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المأساوي في القطاع.

وجدد البابا خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، التأكيد على ضرورة حماية أماكن العبادة، وأعرب نتنياهو، عن الأسف للضربة، قائلاً إن ذخيرة طائشة أصابت الكنيسة.

ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة، أمس، مقتل 14 شخصاً في ضربات إسرائيلية على أنحاء عدة في القطاع. وأفاد بوقوع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من الصباح في المناطق الواقعة شمال مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني، محمد المغير، إن 10 أشخاص قتلوا في ضربتين منفصلتين على منطقة خان يونس، طالت إحداها منزلاً والأخرى خيماً تؤوي نازحين.

وفي شمال القطاع، قتل 4 أشخاص في غارة جوية في جباليا، وفق المصدر. كما قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسراه بجنوب إسرائيل، وأضاف أنه جرى اعتراض قذيفة أطلقت من شمال قطاع غزة.