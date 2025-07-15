نتانياهو غاضب ويطلب بديلاً أسرع لخطة رفح

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غضباً شديداً خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر، بعدما عُرضت عليه خطة إقامة «مدينة إنسانية» على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب تقارير إسرائيلية شهد الاجتماع نقاشاً حاداً، على خلفية خطة إقامة «مدينة إنسانية»، التي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، ومفاوضات الدوحة التي لا تزال تراوح مكانها.

وقالت التقارير إن رئيس أركان الجيش إيال زامير عرض أمام المجلس الجدول الزمني لبناء المدينة، حيث تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يستغرق أشهراً.

وأوضحت أن هذه المعطيات أثارت غضب نتانياهو، الذي طالب بإعداد بديل فوري أكثر سرعة وأقل تكلفة. وكشف مصدر سياسي أن رئيس الوزراء اعتبر أن المؤسسة الأمنية تسعى لإفشال المشروع.

يشار إلى أن «خطة رفح»، تواجه اعتراضاً من الجيش، ليس فقط بسبب التكلفة المالية، بل أيضاً بسبب المخاوف من تأثير المشروع على جهود عودة المحتجزين في القطاع.

وما أثارته من جدل دولي بأنها تمهيد لترحيل الفلسطينيين. ووفق الخطة سيتم بناء المدينة خلال وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض عليه حالياً في الدوحة، والمقرر أن يستمر 60 يوماً.

كما كشفت تقارير أخرى أن نتانياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باستئناف الحرب بعد انتهاء الـ 60 يوماً. وأوضحت التقارير أن نتانياهو قال: «بعد الهدنة سننقل سكان القطاع إلى الجنوب ونفرض حصاراً على شمالي غزة».

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