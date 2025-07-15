غزة عالقة بين مفاوضات متعثرة وحرب مستمرة

دخلت المفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول وصفته بالمطلع على المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، أن الوسطاء يبحثون «آليات مبتكرة» من أجل «تضييق الفجوات المتبقية» بين وفدي التفاوض في الدوحة.

وأوضح المسؤول أن «الوسطاء يبحثون بشكل نشط عن آليات مبتكرة للمساهمة في تضييق الفجوات المتبقية والحفاظ على زخم المفاوضات». وأكد أن «المباحثات تتواصل في قطر»، لافتاً إلى أن «النقاشات تتركّز حالياً على الخرائط المقترحة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة».

وكان مصدر فلسطيني مطلع كشف سابقاً أن حماس رفضت مقترحات إسرائيلية تشمل «إعادة انتشار وإعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وهذا ليس انسحاباً»، كما تشدد على «إبقاء قواتها على أكثر من 40 % من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس».

وحذّر المصدر من أن خريطة الانسحاب «تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ مخطط تهجير إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس» أيضاً.

تعمد الإفشال

واتهمت «حماس» رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمّد إفشال جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل الى «أيّ اتفاق» لوقف اطلاق النار في غزة.

وقالت: «إن نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق»، وذلك في بيان أصدرته مع دخول المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في الدوحة، أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم لوقف الحرب.

ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول «المطلع» أن «الوسطاء المصريين والقطريين مع الجانب الأمريكي يواصلون بذل الجهود من أجل تقديم إسرائيل خريطة معدلة للانسحاب تكون مقبولة».

كما نقلت عن مصدر آخر أن رئيس جهاز الاستخبارات المصري حسن محمود رشاد يشارك في اجتماعات الدوحة مع مختلف الأطراف المعنيّة، في إطار الجهود المتواصلة لردم الهوة وإيجاد حلول للقضايا العالقة في المفاوضات الجارية. ولفت المصدر إلى أن رشاد التقى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحثا «سبل تنسيق جهود الوسطاء لدفع عملية التفاوض قدماً».

قصف متواصل

في غضون ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي 32 فلسطينياً على الأقل وأصاب عدداً آخر بجروح متفاوتة، جراء غارات نفذها على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس. وقالت مصادر طبية محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين القتلى 15 من مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحت أنه تم انتشال ثلاث جثث من تحت الأنقاض شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقتي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية بأن شخصين قتلا وأُصيب تسعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاكوش، فيما استهدف مدنيون بصاروخ إسرائيلي أصاب سيارة تعبئة مياه شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى قتل شخص واحد وعدد من الجرحى. وأوضحت المصادر أن سبعة فلسطينيين قتلوا في غارات متفرقة على المناطق الجنوبية.