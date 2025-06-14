الإمارات تدين بشدة الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران

عبدالله بن زايد: الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة الدول جوهر حل جميع الأزمات
إدانات إقليمية ودولية للهجوم ودعوات لضبط النفس وتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع
ترامب يصف الهجوم بالممتاز ويتهم إيران بعدم استغلال فرصة الـ60 يوماً لإبرام اتفاق
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن إدانته الشديدة للاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد سموه خلال الاتصال أن الدبلوماسية والحوار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، تشكل جوهر حل جميع الأزمات.
وردت إيران على الهجوم بإطلاق 3 موجات من الصواريخ نحو إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 21 شخصاً، وقالت إنها أسقطت طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوق أراضيها، واعتقلت قائد إحدى الطائرتين، غير أن إسرائيل نفت ذلك، كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب بأحد الصواريخ.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش «التصعيد العسكري» من قبل إسرائيل في الشرق الأوسط.
كما أدانت العديد من دول المنطقة والعالم الهجوم الإسرائيلي، ووجهت دعوات لضبط النفس وتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع.