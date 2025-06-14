الإمارات تدين بشدة الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران

عبدالله بن زايد: الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة الدول جوهر حل جميع الأزمات

إدانات إقليمية ودولية للهجوم ودعوات لضبط النفس وتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع

ترامب يصف الهجوم بالممتاز ويتهم إيران بعدم استغلال فرصة الـ60 يوماً لإبرام اتفاق

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن إدانته الشديدة للاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد سموه خلال الاتصال أن الدبلوماسية والحوار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، تشكل جوهر حل جميع الأزمات.

كما بحث سموه، خلال اتصالات هاتفية أمس مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وجان نويل بارو، وزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وديفيد لامي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة، آخر المستجدات في المنطقة.

ميدانياً، واصلت إسرائيل، أمس، شن هجومها الواسع على مواقع عسكرية في إيران، ضمن عملية أطلقت عليها اسم «الأسد الصاعد»، وقالت إنها استهدفت أكثر من 200 هدف تشمل مواقع نووية وعسكرية، وقتلت عدداً كبيراً من القادة العسكريين.

وردت إيران على الهجوم بإطلاق 3 موجات من الصواريخ نحو إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 21 شخصاً، وقالت إنها أسقطت طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوق أراضيها، واعتقلت قائد إحدى الطائرتين، غير أن إسرائيل نفت ذلك، كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب بأحد الصواريخ.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهجوم بالممتاز، متهماً إيران بعدم استغلال فرصة الـ60 يوماً لإبرام اتفاق، بينما انهمرت الإدانات الإقليمية والدولية للهجوم الإسرائيلي، ودعوات لضبط النفس وتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش «التصعيد العسكري» من قبل إسرائيل في الشرق الأوسط.

كما أدانت العديد من دول المنطقة والعالم الهجوم الإسرائيلي، ووجهت دعوات لضبط النفس وتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع.