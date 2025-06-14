تحذيرات للسفن لتجنب البحر الأحمر ومضيق هرمز

قالت القوة البحرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، إن حركة الملاحة التجارية مستمرة في المرور عبر مضيق هرمز على الرغم من الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران، إلا أن بعض ملاك السفن يرغبون في تجنب المنطقة.

وذكرت القوة البحرية المشتركة في إرشاداتها، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً وحركة المرور التجارية مستمرة دون انقطاع، مضيفة أن الأحداث التي وقعت تزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي إلى احتمال كبير.

وقال جاكوب لارسن كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن بيمكو: لدينا تقارير تفيد بأن المزيد من مالكي السفن يتوخون الحذر الشديد ويفضلون الابتعاد عن البحر الأحمر.

وأضاف لارسن أنه في حال اتهام الولايات المتحدة بالتورط في أي هجمات، فإن خطر التصعيد سيزداد بشكل كبير، قد يشمل هذا التصعيد هجمات صاروخية على السفن أو زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز، أن اليونان وبريطانيا نصحتا سفن الشحن التجاري التابعة لهما بتجنب الإبحار عبر خليج عدن وبتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وتشير واحدة من الوثائق التي صدرت، أمس الجمعة، إلى أن جمعية الشحن اليونانية حثت أصحاب السفن اليونانيين على إرسال تفاصيل سفنهم التي تبحر عبر مضيق هرمز إلى الوزارة المعنية بالملاحة البحرية.

وجاء في الوثيقة: بسبب التطورات في الشرق الأوسط وتصعيد العمليات العسكرية في المنطقة الأوسع، تدعو وزارة الشحن اليونانية.. شركات الشحن بشكل عاجل إلى إرسال.. تفاصيل السفن يونانية الملكية والتي تبحر في منطقة مضيق هرمز.

وأفادت وثيقة منفصلة أصدرتها وزارة النقل البريطانية، بأنها تنصح جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني، بما فيها المسجلة في جبل طارق وبرمودا، بتجنب الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.