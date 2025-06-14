إسرائيل تقصف منشآت إيرانية وطهران ترد بثلاث موجات من الصواريخ

جامعة الدول العربية تدعو لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة
البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي خطر بالغ وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم وتشير إلى أن عمليتها العسكرية يمكن أن تستغرق أياماً أو أسابيع
وفي حين توعدت طهران برد حازم وجعل إسرائيل تندم، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهجوم بالممتاز، متهماً إيران بعدم استغلال فرصة الـ60 يوماً لإبرام اتفاق، وأن أمامهم فرصة أخرى لفعل ذلك، بينما انهمرت الإدانات الإقليمية والدولية للهجوم الإسرائيلي، ودعوات لضبط النفس.
كما ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية أن 329 شخصاً أصيبوا في المحافظة، في حين لم تصدر أي إحصاءات رسمية عن الخسائر البشرية حتى الآن.
ووفق التقارير، فإن أهداف الهجمات الإسرائيلية في طهران خلال الليل كانت بالدرجة الأولى منشآت عسكرية وضباطاً رفيعي المستوى، بعضها في المناطق المكتظة بالسكان داخل العاصمة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بسماع دوي انفجار قوي في همدان الواقعة على مسافة 300 كلم غرب طهران قرب قاعدة «نوجه» العسكرية.
وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن معظم الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم الموجود تحت الأرض كانت على مستوى السطح، نافية وجود تسرب إشعاعي.
وعيد إيراني
وقال عراقجي إن إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التعامل مع الواقعة فوراً. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة سويسرا التي ترعى المصالح الأمريكية في طهران.
وأفادت وكالة إرنا الرسمية بأنه خلال هذا الاستدعاء أعربت إيران عن إدانتها الحازمة ونقلت احتجاجاتها القوية على هذا الهجوم الإسرائيلي والدعم الذي تقدمه له الولايات المتحدة. وأضاف عراقجي: رد إيران سيكون حازماً بالتأكيد.
وأمرت البحرية الأمريكية المدمرة يو إس إس توماس هودنر بالبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك قدماً في اتجاه المنطقة لتكون متاحة في حال طلب البيت الأبيض استخدامها.
وذكر المسؤولان أن الرئيس دونالد ترامب بصدد عقد اجتماع مع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع.
وأضاف: لن أقول شهوراً، لكنها يمكن أن تستغرق أياماً أو أسابيع. يمكننا أن نصل لكل هدف في إيران. إننا نسيطر على الأمور، مشيراً إلى أن إسرائيل ستستمر حتى تصل إيران إلى نقطة لا تستطيع عندها مواصلة جهودها.
وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثت مواطنيها على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية. وقالت البيانات إنه في ضوء التطورات الأحدث، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية.
موقف
تلقوا ضربة قاسية، قاسية جداً، تعرضوا لضربات قوية للغاية، وهناك الكثير في المستقبل، الكثير جداً.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: قبل شهرين، منحت إيران إنذاراً نهائياً مدته 60 يوماً لإبرام اتفاق كان عليهم أن يفعلوا ذلك. اليوم هو اليوم 61، والآن لديهم، ربما، فرصة ثانية.
وقالت الصحيفة: إن ترامب عندما سئل عن نوع الإخطار الذي تلقته الولايات المتحدة قبل الهجوم، قال في مقابلة هاتفية قصيرة: إخطار؟ لم يكن إخطاراً، وإنما كنا نعلم ما يحدث. بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عدم مشاركة بلاده في الضربات على إيران.
انتهاك صارخ
وجدد رفضه القاطع لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة، والتأكيد على حق العراق ومسؤوليته في حماية سيادته.
كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة.
تصعيد خطير
وأكدت سلطنة عمان، التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في محادثاتهما بشأن برنامج طهران النووي، إدانتها الشديدة للضربات الإسرائيلية، معتبرة أنها تصعيد خطير يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.
كما أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للضربات، مؤكدة أنها تعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.
وشددت مصر على رفضها وإدانتها التعدي على سيادة الدول وانتهاك وحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية العمل على خفض التصعيد وعدم انزلاق المنطقة بأكملها إلى فوضى شاملة وتوسيع رقعة الصراع.
استفزاز
دعوات تدخل
وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً جاء فيه: تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتؤكد أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ودعت الأمانة العامة لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.
ودعا إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذراً من أن الصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات مستمرة يؤذن بأن تسود شريعة الغاب على حساب قواعد القانون الدولي.
تهديد خطير
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة إيران وأمنها، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وأكدت المنظمة أن هذا التصعيد يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه هذا العدوان، والتحرك العاجل والحازم لوقفه.
قلق أممي
وأدان أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، مبدياً قلقه البالغ إزاء الضربات الإسرائيلية، وفق ما نقل عنه الناطق باسمه في بيان.
كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أنه لأمر جوهري الآن أن يعمل العديد من الحلفاء وبينهم الولايات المتحدة على خفض التصعيد، مشيراً إلى أن الضربات الإسرائيلية تحرك أحادي.
اتهامات روسية
وأجرى بوتين اتصالَين هاتفيَين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأعرب بوتين لنتانياهو عن استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات.
وقالت روسيا إن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت غير مبررة، وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، متهمة إسرائيل بإفساد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لتهدئة المخاوف الغربية بشأن برنامج طهران النووي.
وصرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: روسيا قلقة وتدين التصعيد الحاد في التوتر بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير أولاً بأول عن الوضع من جهاز المخابرات الأجنبية الروسي ووزارتي الخارجية والدفاع.
في بيان مفصل أعد بناء على طلب بوتين، نددت وزارة الخارجية الروسية بما فعلته إسرائيل بشدة، وحملت الغرب مسؤولية إثارة ما وصفته بالهستيريا المعادية لإيران، مضيفة: ندين بشدة استخدام دولة إسرائيل للقوة، انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وحضت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس على الامتناع عن السفر إلى إيران أو إسرائيل، وطلبت من الموجودين في منطقة النزاع الابتعاد عن الأهداف العسكرية والأماكن العامة المزدحمة.
كما أدانت اليابان بقوة الهجمات الإسرائيلية على إيران، وقالت: من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.
تأجيل
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في الرياض أن المؤتمر سيؤجل بسبب الهجمات على إيران.
وصرح مصدر مطلع ثانٍ بأن بعض الوفود من الشرق الأوسط لن تحضر أو لم تتمكن من الحضور بسبب التطورات.
اجتماع طارئ
وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع جاء بطلب من إيران وقدمته روسيا ودعمته الصين.
كما تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً استثنائياً لمجلس محافظيها الأسبوع المقبل بناء على طلب إيران في أعقاب الضربات الإسرائيلية على أراضيها، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
دعوة أوروبية لخفض التصعيد
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: لا تزال الدبلوماسية أفضل سبيل للمضي قدماً، وأنا على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد. كما دعا أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، عبر منصة إكس، إلى ضبط النفس.
وأفاد مكتب ستارمر، في بيان، بأن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن الوضع.
وأضاف البيان: ناقش الزعماء المخاوف الشديدة القائمة منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النووي، ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد الذي يمكن أن يزيد زعزعة استقرار المنطقة.