الإمارات تدين بشدة الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران

سموه: الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة الدول جوهر حل جميع الأزمات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، أمس، مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وجان نويل بارو، وزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وديفيد لامي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة، آخر المستجدات في المنطقة، في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش سموه مع الوزراء تداعيات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات.

على صعيد متصل، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أمس مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن إدانته الشديدة للاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد سموه خلال الاتصال أن الدبلوماسية والحوار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، تشكل جوهر حل جميع الأزمات.

كما شدد سموه على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب اتساع دائرة الصراع، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، تطورات الأوضاع في المنطقة، في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش الوزيران سبل خفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما تطرقا إلى أهمية دعم الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأدانت الإمارات، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبّرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.